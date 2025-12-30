Например, это единовременная денежная помощь, награда за уничтоженную технику и так далее. Экс-заместитель министра обороны Украины, руководитель Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив Екатерина Черногоренко отметила 24 Каналу, что все уже спроектировано, нужно только запустить.

Что важно сделать в приложении в Армия +?

Екатерина Черногоренко рассказала, что хотела бы реализовать в ближайшие полгода – год принцип "деньги ходят за военными", который должны запустить Министерство обороны и Генеральный штаб. По аналогии с общенациональным принципом – "деньги ходят за пациентом".

Это уже спроектировано, реализовано – нужно только запустить. Говорится обо всех необходимых выплатах – единовременная денежная помощь, награда за уничтоженную технику и тому подобное. Они должны приходить военнослужащему в несколько кликов в Армии+. "Деньги ходят за военным" через приложение, через начисление на карточку, которая подтягивается в Армии+. Это обязательная, первоочередная задача,

– подчеркнула она.

Нужно проанализировать все жизненные ситуации, где военный имеет право на деньги от государства. Например, это вознаграждение за уничтоженную технику. Уже выполнено почти 90% работы. Есть понимание, как подтвердить уничтожение. Надо запустить эту функцию.

Также это медицинские услуги. Военнослужащему должны предоставлять профессиональную медицинскую помощь не только в случае ранений или во время реабилитации и сопровождения, но и текущие медицинские услуги.

Например, контроль основных параметров, диагностика, мониторинг пульса, сна и других показателей. Мы должны бережно относиться к здоровью военных. Должна быть более профессиональная медицинская карта военного в Армии+, где он отслеживает свои параметры, получает push-уведомления с рекомендациями обратиться к конкретному врачу. Все это должно быть ориентировано на диагностику и профилактику,

– объяснила экс-заместитель министра обороны Украины.

Если говорить о действующих военнослужащих и Армии+, есть несколько ключевых направлений. Первый – это "деньги ходят за военным" во всех жизненных ситуациях всего в несколько кликов. Второй – это медицинские данные, включая психологическую помощь. Разработали возможность обратиться к психологу через Армию+. Достаточно сделать запрос в несколько кликов, и к человеку подключается специалист.

Далее нужно развивать экосистему переводов и сделать ее еще проще. Это уже дало результат – 60 тысяч переводов. Была реализована онлайн-подача заявки на возврат СЗЧ. Также обязательно нужно развивать сервисы обучения. Потому что сейчас инновации движутся очень быстро, и различные навыки надо сохранять и постоянно обновлять.

Сейчас коллеги из Министерства обороны развивают "Импульс" – систему кадрового учета в военных подразделениях. Это также очень важно, потому что мы будем иметь электронную карточку военнослужащего с набором его навыков. Система позволяет хранить знания и данные о том, где военнослужащий был эффективным: или как оператор, или сержант, или кадровый специалист, или командир, или водитель,

– добавила Черногоренко.

Какие результаты работы над Резерв+?

Руководительница Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив отметила, что по Резерв+ было важно, чтобы военнообязанный контролировал, какие данные в реестр вносит работник ТЦК. Например, оператор ТЦК мог сделать ошибку, подать в розыск, а человек даже не подозревал, какие действия происходят относительно него в очень важном реестре.

Далее это развивали как электронную экосистему. В частности, добавили электронный рекрутинг. Там сейчас 170 тысяч отзывов на вакансии. Это самая большая база вакансий на любых ресурсах. Также дали возможность сделать отсрочки. Запустили сразу три – для многодетных родителей, для студентов-аспирантов и для людей с инвалидностью.

Кроме того, я спроектировала реформу военно-врачебной комиссии. Это моя идея, чтобы можно было пройти медицинскую часть осмотра в любом учреждении здравоохранения. Это на самом деле очень важно. Я бы очень хотела, чтобы министр, правительство, премьер-министр поддержали эту реформу,

– сказала Черногоренко.

Кроме того, сделали возможность заказать себе электронное направление. Однако это надо реформировать. Возможно, реформа ВВК закончится именно таким форматом.

Человек проходит медицинский осмотр, далее электронные данные направляются в административную часть условной военной комиссии и там выносят свой вердикт, да или нет. Важно продолжить эту философию. Ведь раненый военнослужащий, которому нужно прийти в ВВК, не должен идти за бумажным направлением. Он должен заказать его в Армии+. Я верю и думаю, что коллеги реализуют эту возможность,

– добавила экс-заместитель министра обороны Украины.

