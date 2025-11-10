Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий ресурс Flightradar.

Що відомо про російський літак над Україною?

За даними Flightradar, літак вилетів з Москви близько 21:59 за місцевим часом. Водночас кінцевий пункт призначення не вказується.

Реєстраційний номер літака – RA-86559.

Судячи з траєкторії, повітряне судно нібито рухалося на південний захід. Однак вже за кілька хвилин російський літак зник з карти Flightradar.

Ймовірно, загадкова поява літака в небі над Полтавщиною була звичайним збоєм, які регулярно трапляються в моніторингу.

Довідка. Flightradar – це інтернет-проєкт, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі. Сайт дає змогу побачити фотографію, тип літака, бортовий номер, належність до авіакомпанії, місце відправлення та посадки, висоту в цей момент та його швидкість, положення в градусах та інше.

