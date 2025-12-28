ДТП сталася на перетині двох національних доріг – зіткнулися Ford Kuga та Volkswagen Passat. Водій Ford і п'ять пасажирів Passat загинули на місці події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet.

У ДТП, імовірно, загинули українці: що розповіла прокуратура?

За словами речника окружної прокуратури Ополе Станіслава Бара, інформація, яку вони отримали, вказує, що в автомобілі Volkswagen перебували громадяни України. Для встановлення їхніх особистостей, мабуть, знадобляться ДНК-тести. Розтин тіл загиблих заплановано на понеділок, 29 грудня.

Бар додав, що прокуратура не коментуватиме хід і причини аварії до завершення роботи експерта з реконструкції дорожньо-транспортних пригод.

Які деталі інциденту?

За нез'ясованих обставин Ford Kuga зіткнувся лоб у лоб з автомобілем Volkswagen Passat. У результаті "німець" загорівся.

Відомо, що за кермом Ford перебував 59-річний житель Бжега. Він разом із пасажирами Passat загинув на місці. Про іншого водія інформації наразі немає.

