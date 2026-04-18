На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також Неподалік місця стрілянини у Києві виникла пожежа

Як відреагував президент?

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину у Києві, внаслідок якої загинули щонайменше 5 людей. За його словами, нападника, який відкрив вогонь по цивільних, ліквідували під час спецоперації.

Станом на зараз відомо, що ще 10 людей отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Також повідомляється, що чотирьох заручників вдалося врятувати під час операції спецпідрозділів. Ситуація перебувала під контролем правоохоронців, які проводили штурм та евакуаційні заходи.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих і наголосив на необхідності оперативного та повного розслідування трагедії.

Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив надати суспільству всю перевірену інформацію,

– зазначив президент.

Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини інциденту та мотиви нападника.

Стрілянина у Києві: всі деталі