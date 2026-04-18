На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Як відреагував президент?

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину у Києві, внаслідок якої загинули щонайменше 5 людей. За його словами, нападника, який відкрив вогонь по цивільних, ліквідували під час спецоперації.

Станом на зараз відомо, що ще 10 людей отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Також повідомляється, що чотирьох заручників вдалося врятувати під час операції спецпідрозділів. Ситуація перебувала під контролем правоохоронців, які проводили штурм та евакуаційні заходи.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих і наголосив на необхідності оперативного та повного розслідування трагедії.

Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив надати суспільству всю перевірену інформацію,
– зазначив президент.

Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини інциденту та мотиви нападника.

Стрілянина у Києві: всі деталі

  • У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 5 людини та ще 10 отримали поранення. Серед постраждалих – дитина та охоронець супермаркету, де забарикадувався озброєний чоловік.

  • Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. За даними ЗМІ, ним є Васильченков Дмитро Васильович, 1968 року народження, уродженець Москви, який має громадянство України та раніше проживав у Бахмуті, а згодом у Києві.

  • Після стрілянини чоловік забарикадувався у приміщенні супермаркету, де тривала спецоперація із його затримання. За попередньою інформацією, він використовував автоматичну зброю, а всередині будівлі могли лунати додаткові постріли.

  • На місці працювали спецпідрозділи поліції, зокрема КОРД, а територію району частково перекрили. Під час штурму нападника було ліквідовано. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пораненим надають медичну допомогу в лікарнях столиці. Обставини інциденту та мотиви стрілка встановлюються, розслідування триває.