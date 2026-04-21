Детали передает 24 Канал. То, что патрульные якобы убегают с места теракта, попало на видео.
Какой приговор для патрульных вынес суд 21 апреля?
В обоих случаях суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток, то есть до 18 июня. Однако подозреваемые могут внести залог в 266 тысяч гривен.
Прокуроры просили о содержании Михаила Дробницкого под стражей, мол, он может уничтожить доказательства, в частности, записи с видеорегистраторов служебных авто. А также влиять на свидетелей и скрываться от следствия и суда.
Его адвокат настаивал на ночном домашнем аресте. По словам защитника, залог внесут, также будут подавать апелляцию.
Михаил Дробницкий и его адвокат / Фото Суспільне
Кроме этого, суд избрал такую же меру пресечения и патрульной Анне Дудиной, коллеге Дробницкого. Прокуроры тоже просили о содержании ее под стражей, опасаясь, что она будет препятствовать следствию, может исказить доказательства и повлиять на другого подозреваемого и свидетелей.
СБУ квалифицировала дело как теракт. Патрульных подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Свидетели говорят, что патрульные оставили в опасности прохожих.
Обратите внимание! Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назвал точный размер залога – это 266 240 тысяч гривен. "Прокуратура настаивала на содержании под стражей, учитывая тяжесть последствий и общественный резонанс дела. Сторона обвинения будет изучать полный текст решения суда для определения дальнейших процессуальных действий", – добавил он.
Что сказали патрульные в суде?
Михаил Дробницкий заявил: не убегал, а отходил, чтобы найти укрытие. Ведь террорист вел прицельный огонь, а полицейские были на открытой местности.
Я начинаю отходить для того, чтобы найти укрытие. Параллельно я кричу, чтобы все бежали, расходились. Найдя укрытие, принимал все меры, чтобы обнаружить нападающего и обезвредить его,
– объяснил подозреваемый.
Относительно раненых людей он высказался так: патрульные сообщили дежурному по рации, что нужны скорая и вспомогательный экипаж. Осматривать раненого ребенка должна была Анна Дудина.
Мне очень жаль, что так произошло. Я каждый день прокручиваю это в голове,
– добавил Дробницкий.
Патрульная Дудина отказалась говорить с журналистами до начала заседания. Свою вину она не признает.
Полицейская объяснила, что не могла забрать раненого ребенка, а стрелка не видела. Поэтому не открывала огонь в ответ. В воздух не стреляла, чтобы не попасть в людей из многоэтажки, которые стояли на балконах. До машины за аптечкой она не дошла, скорая не отвечала.
Я отошла буквально метров 30 и услышала выстрелы. Конечно, я буду искать укрытие. Я не видела самого стрелка. Я была на расстоянии. Я не могла достать свое табельное оружие и начать стрелять туда, куда не вижу. Каждую минуту я думала об этом мальчике, каждую минуту я думала, как мне вернуться и забрать его,
– объяснила Анна.
Раненого мальчика забрал другой, вспомогательный экипаж полиции. С ним Анна пробыла до приезда медиков. Она подчеркнула, что сама мама и ей очень трудно говорить об этой ситуации.
В полиции серьезные изменения после теракта в Киеве
Владимир Зеленский 20 апреля заявил, что следует пересмотреть правила применения оружия полицейскими. А также правила подготовки патрульных.
Глава патрульной полиции Евгений Жуков, который подал в отставку после теракта, теперь имеет новую должность. Он остается в структуре МВД как советник главы Нацполиции.
Глава МВД Игорь Клименко 21 апреля достаточно жестко высказался о подготовке патрульных. Он объяснил, что следует развивать психологическую устойчивость. "Я бы всех на месяц-два минимум перебрасывал если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону", – сказал он.
В общем с должностей сняли всю вертикаль руководства патрульной полиции Киева. Временным руководителем патрульных будет заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.