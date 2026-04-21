Детали передает 24 Канал. То, что патрульные якобы убегают с места теракта, попало на видео.

Какой приговор для патрульных вынес суд 21 апреля?

В обоих случаях суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток, то есть до 18 июня. Однако подозреваемые могут внести залог в 266 тысяч гривен.

Прокуроры просили о содержании Михаила Дробницкого под стражей, мол, он может уничтожить доказательства, в частности, записи с видеорегистраторов служебных авто. А также влиять на свидетелей и скрываться от следствия и суда.

Его адвокат настаивал на ночном домашнем аресте. По словам защитника, залог внесут, также будут подавать апелляцию.



Михаил Дробницкий и его адвокат / Фото Суспільне

Кроме этого, суд избрал такую же меру пресечения и патрульной Анне Дудиной, коллеге Дробницкого. Прокуроры тоже просили о содержании ее под стражей, опасаясь, что она будет препятствовать следствию, может исказить доказательства и повлиять на другого подозреваемого и свидетелей.

СБУ квалифицировала дело как теракт. Патрульных подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Свидетели говорят, что патрульные оставили в опасности прохожих.

Обратите внимание! Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назвал точный размер залога – это 266 240 тысяч гривен. "Прокуратура настаивала на содержании под стражей, учитывая тяжесть последствий и общественный резонанс дела. Сторона обвинения будет изучать полный текст решения суда для определения дальнейших процессуальных действий", – добавил он.

Что сказали патрульные в суде?

Михаил Дробницкий заявил: не убегал, а отходил, чтобы найти укрытие. Ведь террорист вел прицельный огонь, а полицейские были на открытой местности.

Я начинаю отходить для того, чтобы найти укрытие. Параллельно я кричу, чтобы все бежали, расходились. Найдя укрытие, принимал все меры, чтобы обнаружить нападающего и обезвредить его,

– объяснил подозреваемый.

Относительно раненых людей он высказался так: патрульные сообщили дежурному по рации, что нужны скорая и вспомогательный экипаж. Осматривать раненого ребенка должна была Анна Дудина.

Мне очень жаль, что так произошло. Я каждый день прокручиваю это в голове,

– добавил Дробницкий.

Патрульная Дудина отказалась говорить с журналистами до начала заседания. Свою вину она не признает.

Полицейская объяснила, что не могла забрать раненого ребенка, а стрелка не видела. Поэтому не открывала огонь в ответ. В воздух не стреляла, чтобы не попасть в людей из многоэтажки, которые стояли на балконах. До машины за аптечкой она не дошла, скорая не отвечала.

Я отошла буквально метров 30 и услышала выстрелы. Конечно, я буду искать укрытие. Я не видела самого стрелка. Я была на расстоянии. Я не могла достать свое табельное оружие и начать стрелять туда, куда не вижу. Каждую минуту я думала об этом мальчике, каждую минуту я думала, как мне вернуться и забрать его,

– объяснила Анна.

Раненого мальчика забрал другой, вспомогательный экипаж полиции. С ним Анна пробыла до приезда медиков. Она подчеркнула, что сама мама и ей очень трудно говорить об этой ситуации.

