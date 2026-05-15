У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини повідомили, що загрози для життя і здоров'я Андрія Садового немає.

Що відомо про напад на Садового у центрі Львова?

Попередньо, мера міста облили водою. Втім, точно говорити можна буде після експертизи.

Інцидент стався близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг до міського голови і облив його якоюсь речовиною.

Особу зловмисника встановили. Це 46-річний місцевий житель. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Досудове розслідування триває.