Про це міський голова Львова Андрій Садовий сказав в ефірі "Тем з Мосейчук".

Що Садовий розповів про територію летовища?

Садовий заявив, що йдеться про стратегічну територію, зарезервовану для розвитку летовища. За словами мера, представники місцевих політичних сил разом із забудовником намагаються змінити її призначення та реалізувати масштабний житловий проєкт.

Садовий попередив, що така ініціатива може поставити хрест на перспективах розвитку аеропорту та завдати місту серйозної шкоди.

Завтра у Львівській облдержадміністрації буде брифінг на цю тему. Це може стати одним із найбільших злочинів проти громади Львова за часів незалежності,

– наголосив Садовий.

