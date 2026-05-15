Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла начальниця департаменту комунікації Національної поліції України – Юлія Гірдвіліс.

Які деталі розповіли у Нацполіції щодо стрілянини на Хмельниччині?

Юлія Гірдвіліс зазначила, що зброя була при зловмиснику, він не вихоплював її у правоохоронців. Поліцейська також додала, що по звуку – було схоже на автоматну чергу.

За попередніми даними, застрелив поліціянта у селі Терлівка на Хмельниччині – місцевий житель 1965 року народження.

Пізніше у Нацполіції додали інші деталі стрілянини. Попередньо відомо, що наряд сектору реагування патрульної поліції у Хмельницькій області переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами.

Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка та забіг на територію свого домогосподарства. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги,

– написали у поліції.

Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний – інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції.

Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також зазнав вогнепального поранення та наразі перебуває в лікарні.

"Нападник з місця події втік. Його розшукують", – розповіли у НПУ.

Відкрите кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх службовою діяльністю. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

Під час огляду місця події поліцейські у дворі будинку виявили та вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.

Що ще відомо про стрілянину у селі Терлівка?

У Хмельницькій обласній прокуратурі додали, що 15 травня 2026 року близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської громади працівники поліції зупинили автомобіль Hyundai IX35 під керуванням 61-річного чоловіка, який був позбавлений права керування транспортними засобами. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік відкрив вогонь.

У районі, де сталася стрілянина, наразі триває спеціальна операція із пошуку нападника. На місці працюють слідчі, криміналісти та керівництво обласної поліції, які з'ясовують усі обставини й мотиви злочину.

Також у Нацполіції показали відео із моментом стрілянини у правоохоронців у Хмельницькій області.