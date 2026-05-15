Про це повідомляють Національна поліція України та поліція Хмельницької області. Там розповіли деталі злочину.

Що відомо про злочин?

За даними поліції, у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району водій відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. За попередніми даними, один правоохоронець загинув.

Ще один зазнав поранень. Пояснюють, що напад стався після того, як патруль зупинив чоловіка, якого раніше позбавили права керування транспортними засобами. Після стрілянини підозрюваний утік з місця події.

Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у районі наразі триває спеціальна операція із пошуку нападника. На місці працюють слідчі, криміналісти та керівництво обласної поліції, які з'ясовують усі обставини і мотиви злочину.



Місце інциденту / Національна поліція України

Нещодавно в одному з районів Черкас чоловік через зірваний бузок біля приватного будинку відкрив вогонь по дітях. Додаткової інформації на той момент не повідомляли, зброя була пневматичною, про жертв не вказували.

Раніше у Києві внаслідок конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина. Цьому передувала бійка, під час якої один із них дістав травматичний пістолет і здійснив декілька пострілів. Відомо, що нападника вдалося затримати.

Також нещодавно у столиці з вікна випав і загинув 22-річний чоловік, який намагався врятуватися від нападника з ножем. Зловмисником виявився громадянин Росії, який раніше мав проблеми із законом через наркотики.