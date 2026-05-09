Зловмисника затримали наступного дня. Про це повідомила поліція Києва.

Дивіться також У Харкові 4-річний хлопчик випав з вікна та загинув: у матері хочуть забрати ще одну дитину

Що відомо про інцидент?

У поліції розповіли, що отримали повідомлення про падіння чоловіка з вікна багатоповерхівки на проспекті Оболонському. На місце події прибули слідчо-оперативні групи, патрульні та медики.

Внаслідок падіння з 11 поверху 22-річний місцевий мешканець отримав травми не сумісні із життям, зокрема переломи. Судово-медичний експерт виявив на тілі загиблого також ножові поранення.

Як з'ясували правоохоронці, до трагедії причетний знайомий загиблого – 22-річний громадянин Росії. Зазначається, що він має посвідку на проживання в Україні та раніше вже мав проблеми із законом через наркозлочини.

За даними слідства, між чоловіками виник конфлікт у квартирі. Під час нього зловмисник вдарив ножем постраждалого.

Намагаючись врятуватися, чоловік спробував втекти через вікно, однак зірвався та впав з висоти. Після скоєного зловмисник зачинився,

– уточнили поліціянти.

Наступного дня, 9 травня, фігуранта затримали з допомогою бійців полку поліції особливого призначення №1. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Затриманому може загрожувати до 15 років ув'язнення.

На Київщині жінку підозрюють у смерті власного сина

Матір двох дітей на Київщині підозрюють у невиконання батьківських обов'язків. Її молодшому сину раптово стало зле, але вона не звернулась по медичну допомогу. Дворічний хлопчик помер вдома.

Правоохоронці з'ясували, що жінка намагалась приховати смерть дитини, тому тримала його тіло в картонній коробці у шафі. А родичам вона брехала, що її син нібито перебуває у медзакладі. До поліції звернулась бабуся хлопчика, яка шукала його по лікарнях.

Причини смерті дитини встановлюють правоохоронці. Підозрюваній у залишенні в небезпеці, що спричинило смерть, та злісне невиконання батьківських обов'язків суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.