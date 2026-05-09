У коментарі 24 Каналу у пресслужбі поліції Києва прокоментували інцидент. Там заявили, що на місці події вже працюють правоохоронці.

Що відомо про стрілянину у Києві?

Пізніше у поліції уточнили обставини стрілянини.

Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента.

Потерпілий у задовільному стані. Стрільця затримали Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, що у мережі писали про те, що нібито п'яний чоловік цілився по людях. Також поширили відповідне відео, де чути постріли і лайку. Зокрема, чути крики на кшталт "Кинь ствол!".

Останні інциденти, пов'язані зі стріляниною

Увечері 8 травня в Одесі сталася стрілянина біля піцерії на Середньофонтанській вулиці – очевидці повідомляли про кілька пострілів.

За даними поліції, 42-річний п'яний чоловік відкрив вогонь біля закладу, а потім зайшов усередину та демонстрував зброю відвідувачам. Його швидко затримали. Ніхто не постраждав. У нападника вилучили пістолет із гумовими набоями, гільзи та інші речові докази. Дозволу на зброю він не мав.

У Запоріжжі в Шевченківському районі сварка в магазині закінчилася стріляниною. За даними поліції, 7 травня ввечері п'яний військовий посварився з людьми, потім конфлікт перейшов у бійку на вулиці. Після цього він дістав пістолет і відкрив вогонь.

Двоє людей – 17-річний хлопець і 33-річний чоловік – отримали поранення та були госпіталізовані. Стрільця швидко затримали неподалік місця події. Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Чоловіку загрожує до 7 років в'язниці.

У Києві 2 травня біля ТРЦ "Республіка" в Голосіївському районі сталася стрілянина після конфлікту між водіями на дорозі. За даними поліції, під час сварки один із чоловіків кілька разів вистрілив з пістолета. Постраждалих немає. Очевидці, за повідомленнями з мережі, змогли обеззброїти стрільця до приїзду поліції.