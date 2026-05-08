Стрільцю загрожує позбавлення волі до 7 років. Про це повідомила поліція Запорізької області.

Що відомо про стрілянину в Запоріжжі?

Слідство встановило, що інцидент виник у місцевому магазині у четвер, 7 травня, близько 21:00. Стрілець був у стані алкогольного сп’яніння, поводився грубо й зухвало щодо інших покупців, чим викликав їхнє обурення. Згодом, вже надворі біля торгівельного закладу, конфлікт переріс у бійку між ним і трьома іншими учасниками, а потім – в стрілянину.

Зловмисник поранив двох учасників сварки з пістолета. В результаті 17-річного підлітка та 33-річного чоловіка госпіталізували.

Правоохоронцям вдалось затримати його поблизу місця події. Ще до прибуття наряду його встиг перехопити оперативник карного розшуку терпідрозділу, який випадково опинився поряд. Він утримував правопорушника до приїзду інших поліцейських.

Підозрюваний виявився військовослужбовцем, 1983 року народження. Стрільцю вручили підозру по частині 4 статті 296 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про хуліганство. Він може отримати вирок терміном до 7 років.

