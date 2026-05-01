Про це повідомили у ГУР та опублікували запис розмови росіян.

Навіщо окупанти переодягаються у цивільне?

Маскуються росіяни під цивільних на Оріхівському напрямку.

Зверніть увагу! Це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права. Використання цивільного одягу для маскування ворожих військових є воєнним злочином. Такі дії створюють додаткові ризики для мирного населення в зоні бойових дій.

Окупантам складно дається просування. Тож, щоб хоч трохи просунутися і не отримати вогняний "привіт" з неба від українських захисників, ті перевдягаються у цивільне.

Можете висуватися, ви ж по громадянці, тільки слухайте небо, слухайте небо,

– наставляє один окупант іншого.

Обережно, нецензурна лексика! Перехоплена розмова окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що це непоодинокі випадки. Командир 9-ї механізованої роти 28-ї ОМБр, капітан Іван Яблонський раніше пояснював 24 Каналу, що оператори дронів, артилеристи не відкривають вогонь одразу по людях у цивільному одязі. Спочатку треба ідентифікувати, чи ворог це, чи ні.

А аналітики DeepState, коментуючи ситуацію у Покровську наприкінці зими, також розповіли, що росіяни переодягаються в цивільний одяг, що вивезти тіла своїх загиблих.

У ГУР нагадали, що кожен російський військовослужбовець, який не бажає брати участь у воєнних злочинах, має шанс зберегти життя, звернувшись у проєкт "Хочу жить" через бот у Telegram.

Що відбувається на Запоріжжі?

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України Костянтин Машовець 29 квітня розповів, що на Запорізькому та Оріхівському напрямках фактично зупинився російський наступ, який ворог вів взимку та на початку весни. Активні спроби росіян відновити цей наступ відбуваються тільки на окремих тактичних ділянках і з дуже незначними результатами.

Водночас аналітики Інститут вивчення війни увечері 28 квітня повідомили, що українська армія просунулася на Запоріжжі. Геолокаційні кадри за 27 квітня демонструють удари окупантів по позиціях ЗСУ у північній частині Новоданилівки, що може свідчити про нещодавнє просування захисників у цьому районі.