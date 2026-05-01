Об этом сообщили в ГУР и опубликовали запись разговора россиян.

Зачем оккупанты переодеваются в гражданское?

Маскируются россияне под гражданских на Ореховском направлении.

Обратите внимание! Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права. Использование гражданской одежды для маскировки вражеских военных является военным преступлением. Такие действия создают дополнительные риски для мирного населения в зоне боевых действий.

Оккупантам сложно дается продвижение. Поэтому, чтобы хоть немного продвинуться и не получить огненный "привет" с неба от украинских защитников, те переодеваются в гражданское.

Можете выдвигаться, вы же по гражданке, только слушайте небо, слушайте небо,

– наставляет один оккупант другого.

Осторожно, нецензурная лексика! Перехваченный разговор оккупантов: смотрите видео

Напомним, что это не единичные случаи. Командир 9-й механизированной роты 28-й ОМБр, капитан Иван Яблонский ранее объяснял 24 Каналу, что операторы дронов, артиллеристы не открывают огонь сразу по людям в гражданской одежде. Сначала надо идентифицировать, враг это, или нет.

А аналитики DeepState, комментируя ситуацию в Покровске в конце зимы, также рассказали, что россияне переодеваются в гражданскую одежду, что вывезти тела своих погибших.

В ГУР напомнили, что каждый российский военнослужащий, который не желает участвовать в военных преступлениях, имеет шанс сохранить жизнь, обратившись в проект "Хочу жить" через бот в Telegram.

Что происходит в Запорожье?

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец 29 апреля рассказал, что на Запорожском и Ореховском направлениях фактически остановилось российское наступление, которое враг вел зимой и в начале весны. Активные попытки россиян восстановить это наступление происходят только на отдельных тактических участках и с очень незначительными результатами.

В то же время аналитики Института изучения войны вечером 28 апреля сообщили, что украинская армия продвинулась на Запорожье. Геолокационные кадры за 27 апреля демонстрируют удары оккупантов по позициям ВСУ в северной части Новоданиловки, что может свидетельствовать о недавнем продвижении защитников в этом районе.