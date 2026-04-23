Чи можуть в Україні легалізувати зброю для самозахисту?

На практиці все працює так, що навіть якщо людина має дозвіл на зброю, вона не може постійно носити її на вулиці. Існують чіткі правила, як отримати дозвіл на зброю її зберігання й застосування. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Максим Крапивка.

Питання легалізації зброї в Україні доволі дискусійне й важке. Хтось вважає, що якби українці вільно володіли б зброєю, то вони б могли захищатися від нападників у різних ситуаціях. Але найближчим часом, вірогідно, такий закон не ухвалять.

Якою зброєю зараз легально можуть володіти українці?

Володіння, зберігання й використання зброї обмежене Наказом МВС №622. А дозволу на короткоствольну вогнепальну зброю й загального закону про легалізацію ще й досі немає.

За словами експерта, є два типи зброї, якою легально можуть володіти цивільні. Частина громадян може отримати спеціальний дозвіл на мисливську гладкоствольну зброю.

Максим Крапивка Адвокат, власник зброї Вона має вдома зберігатися у сейфі. Перевозити чи переносити можна у спеціальному чохлі чи кейсі в розрядженому вигляді. Це унеможливлює оборону на вулиці, як для ситуації, яка у нас була у Києві нещодавно.

Також, за словами експерта, в Україні дозволена спортивна зброя, але не для всіх. Для того, щоб особа могла її купити, вона має бути майстром спорту – потрібно їздити на змагання зі стрільби та займати призові місця.

Проте така зброя не підходить для самооборони, бо для користування є правила. Вдома чи на вулиці нею користуватися заборонено. Зберігається зброя в тирі чи спортивному клубі.

Варто зазначити! Журналісти, судді чи правоохоронці можуть мати дозвіл на травматичну зброю.

Коли ми говоримо про легалізацію, то мова йде про законний дозвіл на володіння пістолетами.

Чи дозволене застосування для самооборони?

Правила говорять, що людина має право застосувати зброю проти нападника у власному будинку. Але і тут є проблема: якщо власник застрелить злочинця, то вірогідно, що він сам опиниться на лаві підсудних. Важливим у цьому питанні є визначення меж житла.

У нас на сьогодні позиція приблизно така, що є право захищати своє життя, здоров'я та майно. Ми маємо такий термін "необхідна оборона" й незаконне проникнення в житло є однією з підстав, які роблять цю оборону необхідною. Практично там виникає багато цікавих моментів. Наприклад, якщо ви живете в будинку і до вас хтось лізе у вікно, і ви його застрелите, то фактично в житло ніхто не зайшов, то це буде перевищення меж необхідної оборони,

– говорить адвокат.

Зазначимо! Стаття 36 Кримінального кодексу за такі дії передбачає відповідальність у вигляді виправних робіт чи позбавлення волі.

Про це говорить і судова практика. У подібних справах винним нерідко залишався той громадянин, який лише оборонявся від нападника.

Чи легалізація зменшить рівень злочинності?

Як розповів Максим Крапивка, теоретично якщо людина володітиме легальною зброєю, то в потрібний момент зможе захиститися. Але вона має чітко розуміти, коли настає така необхідність. Часто цьому вчать на обов’язкових курсах перед отриманням дозволу на зброю.

Для того, щоб громадянин міг застосовувати зброю за межами дому, на нього має відбуватися збройний напад і напад групою осіб. Тобто людина не можна просто втрутитися, якщо бачить, що нападник йде й стріляє по інших, але це не загрожує йому особисто,

– зауважив він.

Щоб так вчинити, людина має бути впевнена, що їй за такі дії нічого не загрожуватиме. На думку адвоката, дозвіл на використання міг би змінити ситуацію зі злочинністю, але не миттєво.

Крім того, наявність короткоствольної зброї могло б бути таким собі стримувальним фактором, тому що нападник розумів, що його можуть застрелити.

"З іншого боку, давайте чесно, він не розумітиме, що його можуть застрелити, бо зазвичай нападники про це не думають, доки не з'явиться деякий відсоток застрелених", – уточнив Крапивка.

Експерт додав: за умови легалізації деякі громадяни вважатимуть, що безпека їм буде забезпечена лише самою наявністю зброї, але фактично нею не користуватимуться.

Чому питання легалізації короткоствольної зброї знову стало актуальним?