Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про зброю?

Володимир Зеленський відповів, що питання легалізації зброї в України чутливе та підходів до нього було багато. Президент погоджується із суспільством та експертами, що проблему потрібно врешті вирішити.

Хоча це і не просто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібні робити виключно на законодавчому рівні,

– наголосив президент.

Від урядовців, насамперед від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, депутатів та відповідних комітетів Зеленський очікує результати спільної роботи над концепцією. Лідер України додав, що також готовий долучитись.