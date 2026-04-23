Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про зброю?
Володимир Зеленський відповів, що питання легалізації зброї в України чутливе та підходів до нього було багато. Президент погоджується із суспільством та експертами, що проблему потрібно врешті вирішити.
Хоча це і не просто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібні робити виключно на законодавчому рівні,
– наголосив президент.
Від урядовців, насамперед від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, депутатів та відповідних комітетів Зеленський очікує результати спільної роботи над концепцією. Лідер України додав, що також готовий долучитись.