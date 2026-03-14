Детальніше про атаку повідомив Reuters.

Які подробиці вибуху біля школи в Нідерландах?

Агентство повідомило, що в елітному житловому кварталі в Амстердамі 14 березня пролунав вибух. Там Ісламський рух правої молоді підірвав вибухівку біля єврейської школи.

На місце події прибули пожежники та поліція. Попередньо, внаслідок нападу ніхто не постраждав, лише виявлено незначні пошкодження будівлі.

Пані мер Амстердама Фемке Халсема вважає, що вибух був навмисною атакою на єврейську громаду. Правоохоронці та служба безпеки Нідерландів розслідують обставини.

Вибух біля єврейської школи в Нідерландах: дивіться відео

Екстремістська організація пов'язана й з іншими антисемітськими нападами. Один зі схожих вибухів стався днями біля синагоги у Роттердамі.

