В США мужчина в одежде с надписью "Собственность Аллаха" и флагом Ирана открыл стрельбу: есть убитые

Об этом сообщают CNN, CBS News и NBC.

К теме К сожалению, потерь будет больше, – Трамп прокомментировал гибель военных США в Иране

Что известно о стрельбе в Остине 1 марта?

По данным ФБР, в результате стрельбы погибли 2 человека. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести, состояние трех пострадавших врачи оценивают как критическое.

Стрелка ликвидировали полицейские, которые прибыли на место происшествия. Нападавшего уже идентифицировали – это житель Техаса сенегальского происхождения Ндиагу Диань. Он был натурализованным гражданином США.

Сейчас американская полиция проверяет изъятые из дома нападавшего компьютер и телефон, чтобы установить, среди прочего, читал ли он какую-то пропаганду и не оставил ли записей о том, что собирается совершить.

Исполняющий обязанности специального агента ФБР Алекс Доран во время брифинга 1 марта заявил надписи на одежде подозреваемого и вещи в его автомобиле указывают на "потенциальную связь с терроризмом". Однако Доран предостерег, что еще рано определять мотив стрелка.

По словам чиновника, непосредственно знакомого с ходом расследования, правоохранители нашли в доме подозреваемого иранский флаг и фотографии иранских лидеров. Источники сообщили CBS News, что в машине стрелка был также найден Коран.

Кроме того издание Fox News опубликовало фото предполагаемого нападающего. На его худи была надпись "Собственность Аллаха".



Фото Ндиагу Дианя, который открыл стрельбу в Остине 1 марта / Фото Fox News

Следователи считают, что стрелок действовал сам. Полиция говорит, что во время нападения он имел пистолет и винтовку. Кроме того, стало известно, что нападающий имел проблемы с психологическим здоровьем.

Источники сообщили CBS News, что стрелок ехал на внедорожнике, объезжая квартал, когда начал стрелять из открытого окна автомобиля по людям, которые сидели возле бара на улице. Затем он вышел из внедорожника и продолжил стрелять, идя по улице.

Очевидцы также рассказывают, что видели, как стрелок стрелял в полицию, прежде чем офицеры открыли ответный огонь.

Интересно, что нападение в Остине произошло через несколько часов после авиаударов США по Ирану, что вызывает вопрос о том, могут ли эти два события быть связанными.

Сколько продлится операция США в Иране?