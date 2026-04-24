Детальніше про інцидент у коментарі 24 Каналу повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.

Надвечір 24 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про звук пострілу по вулиці Шухевича. Його чули у дворі житлового будинку.

На місце події оперативно вирушили патрульні та слідчо-оперативна група поліції. Вони встановили що 35-річний чоловік вистрілив зі стартового пістолета в асфальт. Стрільця затримали правоохоронці. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події, аби надалі прийняти відповідне процесуальне рішення,

– додали у поліції Хмельниччини.

Джерела "РБК-Україна" стверджують, що стрілянину міг влаштувати військовослужбовець.

23 квітня у Дніпрі чоловік вистрілив у повітря з пістолета типу Флобер. Він нібито йшов вулицею та хотів відлякати собак. Обійшлось без постраждалих.

Того ж дня в Івано-Франківську стався конфлікт між двома водіями. В ході нього один з чоловіків почав погрожувати іншому предметом, схожим на пістолет, і вистрілив з нього. Поліція затримала підозрюваного.