Подробиці інциденту розповіли в поліції міста Дніпра.
До теми У Чернігові пролунали постріли: поліція затримала 23-річного стрілка
Що відомо про затримання стрільця у Дніпрі?
Повідомляється, що чоловік ішов вулицею міста й вистрілив у повітря з пістолета типу Флобер. Як зазначив сам стрілець, він намагався відлякати собак, які нападали на нього.
Правоохоронці встановили особу цього чоловіка й внесли дані за фактом події до журналу єдиного обліку. На щастя, люди й тварини не постраждали.
Важливо! ДСНС оприлюднила правила дій у разі надзвичайних ситуацій, зокрема перестрілок і терактів.
Варто також зауважити, що останнім часом в різних містах України частішими стали випадки застосування зброї, часто просто посеред вулиць. Зокрема, 23 квітня у Львові на вулиці Грінченка чоловік відкрив вогонь теж із пістолета Флобера. Днем раніше, 22 квітня, у Дарницькому районі Києва конфлікт між водієм і пішоходом переріс у стрілянину, внаслідок якої пішохід був поранений.
Нещодавно у Дніпропетровській області чоловік кинув гранату в бік поліціянтів, унаслідок чого п'ятеро з них отримали поранення.
Чи можлива в Україні легалізація зброї?
На тлі цих подій, а також насамперед після теракту у столиці 18 квітня, загострилася дискусія щодо легалізації зброї. Володимир Зеленський заявив, що це складне й чутливе питання, яке потребує врегулювання на законодавчому рівні. Він очікує від уряду, парламенту та, зокрема, Ігоря Клименка узгодженої концепції, зазначивши, що готовий долучитися до цього процесу.
Зі свого боку психологиня Олена Шершньова в коментарі для 24 Каналу наголосила, що через високий рівень напруження в суспільстві легалізація зброї під час війни може бути небезпечною, й до такого кроку країна наразі психологічно не готова.
Проти цього виступив і голова ОП Кирило Буданов – він вважає, що такий крок може створити загрозу для нових ризиків.