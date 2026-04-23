Подробиці інциденту розповіли в поліції міста Дніпра.

Що відомо про затримання стрільця у Дніпрі?

Повідомляється, що чоловік ішов вулицею міста й вистрілив у повітря з пістолета типу Флобер. Як зазначив сам стрілець, він намагався відлякати собак, які нападали на нього.

Правоохоронці встановили особу цього чоловіка й внесли дані за фактом події до журналу єдиного обліку. На щастя, люди й тварини не постраждали.

Варто також зауважити, що останнім часом в різних містах України частішими стали випадки застосування зброї, часто просто посеред вулиць. Зокрема, 23 квітня у Львові на вулиці Грінченка чоловік відкрив вогонь теж із пістолета Флобера. Днем раніше, 22 квітня, у Дарницькому районі Києва конфлікт між водієм і пішоходом переріс у стрілянину, внаслідок якої пішохід був поранений.

Нещодавно у Дніпропетровській області чоловік кинув гранату в бік поліціянтів, унаслідок чого п'ятеро з них отримали поранення.

Чи можлива в Україні легалізація зброї?

  • На тлі цих подій, а також насамперед після теракту у столиці 18 квітня, загострилася дискусія щодо легалізації зброї. Володимир Зеленський заявив, що це складне й чутливе питання, яке потребує врегулювання на законодавчому рівні. Він очікує від уряду, парламенту та, зокрема, Ігоря Клименка узгодженої концепції, зазначивши, що готовий долучитися до цього процесу.

  • Зі свого боку психологиня Олена Шершньова в коментарі для 24 Каналу наголосила, що через високий рівень напруження в суспільстві легалізація зброї під час війни може бути небезпечною, й до такого кроку країна наразі психологічно не готова.

  • Проти цього виступив і голова ОП Кирило Буданов – він вважає, що такий крок може створити загрозу для нових ризиків.