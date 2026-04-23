Подробиці інциденту розповіли в поліції міста Дніпра.

Що відомо про затримання стрільця у Дніпрі?

Повідомляється, що чоловік ішов вулицею міста й вистрілив у повітря з пістолета типу Флобер. Як зазначив сам стрілець, він намагався відлякати собак, які нападали на нього.

Правоохоронці встановили особу цього чоловіка й внесли дані за фактом події до журналу єдиного обліку. На щастя, люди й тварини не постраждали.

ДСНС оприлюднила правила дій у разі надзвичайних ситуацій, зокрема перестрілок і терактів.

Варто також зауважити, що останнім часом в різних містах України частішими стали випадки застосування зброї, часто просто посеред вулиць. Зокрема, 23 квітня у Львові на вулиці Грінченка чоловік відкрив вогонь теж із пістолета Флобера. Днем раніше, 22 квітня, у Дарницькому районі Києва конфлікт між водієм і пішоходом переріс у стрілянину, внаслідок якої пішохід був поранений.

Нещодавно у Дніпропетровській області чоловік кинув гранату в бік поліціянтів, унаслідок чого п'ятеро з них отримали поранення.

