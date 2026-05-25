Наразі всі деталі стрілянини встановлює слідство. Про це повідомили у поліції Харківської області.

Що відомо про стрілянину у Харкові?

Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова сталася стрілянина поблизу житлової багатоповерхівки. На місце події оперативно прибули правоохоронці після повідомлення про постріли біля будинку на вулиці 92-ї Бригади.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів у повітря неподалік під'їзду багатоповерхівки. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали озброєного чоловіка на місці події та вилучили зброю. Під час перевірки правоохоронці встановили, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Чоловіка затримали. Поліція відкрила кримінальну справу за стрілянину та хуліганство із застосуванням зброї.

Слідчі затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України,

– йдеться в повідомлення поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та всі обставини її потрапляння до чоловіка. Слідчі дії тривають.

В Україні трапилося кілька випадків стрілянини на за останній час

Нагадаємо, 14 травня чоловік у Львові відкрив вогонь на вулиці. Він здійснив близько десяти пострілів у повітря поблизу дитячого майданчика. Чоловіка вдалося затримати і тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Днем пізніше 15 травня на Хмельниччині чоловік здійснив постріли у бік правоохоронців під час перевірки документів. Внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний, а його напарник був поранений. Підозрюваний, місцевий житель 1965 року народження, втік з місця події. Проте, згодом стало відомо, що його ліквідували під час затримання.