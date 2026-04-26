На жаль, одна жінка загинула. Про це повідомили у Національній поліції України.
Які деталі вибуху?
У Нацполіції повідомили, що патрульні Запоріжжя отримали виклик про вибух в одній з квартир у Космічному районі. Вони одразу вирушили на місце події.
По прибуттю поліцейські виявили двох чоловіків з осколковими пораненнями. Стан постраждалих стабілізували до приїзду медиків: наклали турнікети та застосували тиснучі пов'язки, щоб зупинити кровотечу.
За даними поліції, одна жінка загинула, а поранених госпіталізували.
Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із гранатою, після чого стався вибух,
– уточнили правоохоронці.
У Нацполіції нагадали: якщо ви побачили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет варто повідомити про це за номером 101, 102 або 112.
Інші схожі інциденти
На Дніпропетровщині чоловік у стані алкогольного сп'яніння казав, що мав гранати. Дві з них він кинув у бік поліцейських. Одна з них вибухнула та поранила п'ятьох правоохоронців. Нападника затримала поліція.
У Бучі 25 квітня чоловік вийшов з машини біля магазину NOVUS та почав стріляти у повітря. Далі він забіг до аптеки та магазину. Очевидці викликали поліцію, яка затримала його.
До цього у Дніпрі чоловік почав стріляти з пістолета системи Флобер. За його словами, він хотів відлякати собак, які на нього нападали. Обійшлось без постраждалих.