На жаль, одна жінка загинула. Про це повідомили у Національній поліції України.

Які деталі вибуху?

У Нацполіції повідомили, що патрульні Запоріжжя отримали виклик про вибух в одній з квартир у Космічному районі. Вони одразу вирушили на місце події.

По прибуттю поліцейські виявили двох чоловіків з осколковими пораненнями. Стан постраждалих стабілізували до приїзду медиків: наклали турнікети та застосували тиснучі пов'язки, щоб зупинити кровотечу.

За даними поліції, одна жінка загинула, а поранених госпіталізували.

Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із гранатою, після чого стався вибух,

– уточнили правоохоронці.

У Нацполіції нагадали: якщо ви побачили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет варто повідомити про це за номером 101, 102 або 112.

