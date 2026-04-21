Подробиці інциденту розповіли в Нацполіції.

Що відомо про вибух гранати на Дніпропетровщині?

Поліціянти близько 6:30 отримали повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння та заявляв про наявність у нього двох гранат.

На виклик негайно прибули правоохоронці й намагалися вести переговори з порушником. Чоловік повідомив поліцейським про те, що відкрив подачу газу в приміщенні.

Це створювало реальну загрозу вибуху й небезпеку для життя людей у сусідніх будинках. Тож правоохоронці почали затримання.

У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Одна з них не спрацювала, інша вибухнула.

Унаслідок вибуху поранено п'ятьох поліцейських. Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Серед поранених – працівники групи оперативного реагування та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Правоохоронці, попри травми, затримали жителя 1991 року народження.

Чоловік кинув гранату в бік поліціянтів

Під час обстеження місця вибуху правоохоронці виявили уламки гранати та елементи запалу. На місці події продовжують працювати слідчі, вибухотехніки та інші спеціалізовані служби. Наразі встановлюються всі деталі інциденту, а також визначається його правова кваліфікація.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні фіксували декілька подібних інцидентів, коли озброєні чоловіки нападали на перехожих. Зокрема, в Одесі чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння поводився агресивно – погрожував перехожим ножем і поранив дитину. Згодом його затримали правоохоронці. Виявилося, що він самовільно залишив військову частину.

Окремий випадок стався у Святошинському районі, де поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який розгулював з пістолетом.

