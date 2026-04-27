Про це повідомили в поліції Тернопільщини та Тернопільській обласній прокуратурі.
Як стався інцидент між школярками у Тернополі?
У поліції розповіли, що 27 квітня о 15:12 отримали повідомлення від медиків швидкої, що в Тернополі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ" 15-річна школярка вдарила ножем свою однокласницю. Внаслідок цього у дівчинки були численні поранення.
Потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини,
– зазначили правоохоронці.
За даними Тернопільської обласної прокуратури, конфлікт між дівчатами виник після суперечки. Це все переросло у бійку, під час якої школярка дістала ножа.
На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи, встановлюючи всі обставини конфлікту.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з поміткою "замах на вбивство".
Зауважте! Правоохоронці закликали батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування, а також вчасно реагувати на конфліктні ситуації, щоб запобігти подібним випадкам.
Які ще інцидент із неповнолітніми були в Україні нещодавно?
У Брюховичах, що у Львівській області 15-річний хлопець під час конфлікту погрожував 10-річній дівчинці, приставивши до її голови пістолет. Зброя виявилася іграшковою.
У Ніжині 11-річний хлопець вистрілив у 12-річного товариша з предмета, схожого на пістолет. У підлітка було поранення у нозі, неповнолітнього госпіталізували.
У Чопі, що на Закарпатті, 16 квітня учень 9 класу вчинив стрілянину прямо на уроці в ліцеї, поранивши однокласника. Підліток намагався втекти, але поліцейські затримали його. Неповнолітнього могли завербувати російські спецслужби.