Про це повідомили в поліції Тернопільщини та Тернопільській обласній прокуратурі.

До теми Пішла з дому і не повернулася: у Дніпрі знайшли мертвою 14-річну дівчинку

Як стався інцидент між школярками у Тернополі?

У поліції розповіли, що 27 квітня о 15:12 отримали повідомлення від медиків швидкої, що в Тернополі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ" 15-річна школярка вдарила ножем свою однокласницю. Внаслідок цього у дівчинки були численні поранення.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини,

– зазначили правоохоронці.

За даними Тернопільської обласної прокуратури, конфлікт між дівчатами виник після суперечки. Це все переросло у бійку, під час якої школярка дістала ножа.

Наслідки сварки між школярками у Тернополі: дивіться фото (18+)

На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи, встановлюючи всі обставини конфлікту.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з поміткою "замах на вбивство".

Зауважте! Правоохоронці закликали батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування, а також вчасно реагувати на конфліктні ситуації, щоб запобігти подібним випадкам.

Які ще інцидент із неповнолітніми були в Україні нещодавно?