Подія сталася 22 квітня у Брюховичах. Про це розповіли у поліції.

Що відомо про інцидент у Брюховичах?

Слідчі встановили, що 15-річний хлопець під час конфлікту погрожував 10-річній дівчинці, приставивши до її голови пістолет. Він виявився іграшковим.

Відомо, що родина хлопчика з лютого 2026 року мешкає у Львові. Підліток перебуває переважно на індивідуальній формі навчання. Раніше йому було встановлено відповідні медичні діагнози.

З родиною хлопця провели профілактичну бесіду.

У поліції закликали батьків бути уважними до дозвілля дітей, проводити з ними роз'яснювальні бесіди щодо правил поведінки та безпечного поводження навіть з іграшковими предметами, які можуть сприйматися як реальна загроза.

Росіяни готували теракти руками неповнолітніх українців

У Кіровоградській та Одеській областях СБУ і поліція викрили двох школярів.

За даними слідства, російські спецслужби намагалися втягнути їх у підготовку терактів у школах.

Через Telegram і TikTok підліткам нав'язували ідеї "помсти" та "справедливості" і підштовхували до насильства. Відомо, що їх також схиляли до того, щоб після нападу вони вчинили самогубство.

У Кіровоградській області 15-річний учень, за завданням куратора, мав виготовити вибухівку і підірвати її в ліцеї під час перерви, а також узяти зброю для нападів. Його затримали, вдома знайшли вибухівку, зброю та техніку з доказами.

В Одеській області ще одного школяра викрили на етапі вербування – йому планували передати зброю для нападу на учнів.

Проти 15-річного з Кіровоградщини відкрили справу за підготовку теракту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.