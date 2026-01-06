Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что решение проблемы требует привлечения дополнительного западного финансирования для повышения денежного обеспечения и социальных гарантий.
Почему солдат вынужден занимать несколько должностей?
В Украине существует дефицит профессионально подготовленных кадров как на государственном уровне, так и в Силах обороны, поэтому отдельные специалисты вынуждены последовательно занимать 3 – 4 должности как "спасатели", запуская направления, формируя команды и переходя к новым вызовам.
Среди ключевых системных изменений ВСУ прежде всего вопрос – денежное содержание, над которым должно работать военно-политическое руководство и дипломаты.
С апреля можно ожидать активной поддержки от США, поскольку начнется предвыборный процесс. Американское общество имеет запрос на справедливость и поддержку Украины, поэтому обе партии будут работать над предоставлением дополнительного вооружения и ресурсов для продолжения сопротивления и сохранения украинской государственности,
– отметил Федоренко.
Солдат с базовой ставкой 22,5 тысячи гривен не может обеспечить финансовую безопасность семьи без дополнительных источников заработка, тогда как работники частного сектора зарабатывают на 25 – 40% больше.
Какие механизмы финансирования армии нужны для устойчивости на фронте?
Для мотивации прохождения военной службы необходимо обеспечить финансовое вознаграждение как за мобилизацию, так и за контракт, а также предоставить социальные гарантии и перспективу будущего.
После ранения военный выводится вне штата и до прохождения ВВК и определения степени утраты трудоспособности не получает выплат, вынужден искать средства в другом месте, иногда только военное братство спасает ситуацию.
Ситуации, люди и обстоятельства бывают разные, и статистика, к сожалению, чаще негативная. Поэтому денежное обеспечение критически важно. Но прошу избегать призывов "заберем у кого-то" – это негосударственная позиция. Например, предложения забрать зарплаты депутатов – чистый популизм,
– объяснил Федоренко.
Качественный законопроект, учитывающий риски, экономические влияния и перспективы, должны писать многолетние специалисты отрасли, а популистские призывы "забрать все и отдать армии" нереалистичны. Надо привлекать дополнительное финансирование, а устойчивость армии на фронте дает инструментарий политико-дипломатическим группам для переговоров о привлечении средств не только на вооружение и технику, но и на повышение зарплат и социальные гарантии для раненых военных и семей погибших.
Почему реформу ВСУ невозможно провести за год?
Из-за проблем с мобилизацией невозможно обеспечить предусмотренные законом отпуска всему личному составу без потери боевой способности, а потеря боевой способности означает провал направления и гибель людей в передовых подразделениях.
"За 4 года я имел только 6 суток отпуска – когда женился, но даже тогда постоянно был на телефоне из-за сложной ситуации. Это был не отпуск, а работа в другой локации дальше от фронта. И таких офицеров, сержантов и солдат много. Для внедрения полноценных отпусков нужен дополнительный кадровый потенциал", – объяснил Федоренко.
Без качественно подготовленного солдата, способного выполнить задание и выжить, офицерский и сержантский состав становится ненужным, потому что не будет кем управлять. Командир в Вооруженных Силах во время войны – это не "высокое уважаемое лицо", а сервис, который обеспечивает обучение, снабжение и высокий уровень живучести личного состава для эффективного выполнения боевых задач.
Армейская реформа, как строительство дома, требует качественно подготовленных специалистов на каждом этапе – от проекта до реализации, и не может быть проведена за год или два, поскольку требует огромного количества профессионального офицерского и сержантского состава для вывода войска на новый уровень боевых возможностей,
– подчеркнул Федоренко.
Что известно о реформах и зарплате в ВСУ?
- Медианная зарплата в ВСУ в 2025 году достигла 70,5 тысяч гривен, при этом наибольший рост зафиксирован в Ивано-Франковской области.
- Количество вакансий в ВСУ выросло на 238%, хотя количество отзывов сократилось на 6,2%. Планируется дальнейшее повышение зарплат в 2026 году.
- В 2026 году в Украине планируется реформа военной службы, которая предусматривает повышение базовой зарплаты контрактников и увеличение надбавок за участие в боевых операциях.