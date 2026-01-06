Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що розв'язання проблеми вимагає залучення додаткового західного фінансування для підвищення грошового забезпечення та соціальних гарантій.

Чому солдат змушений займати кілька посад?

В Україні існує дефіцит професійно підготовлених кадрів як на державному рівні, так і в Силах оборони, тому окремі фахівці змушені послідовно займати 3 – 4 посади як "рятувальники", запускаючи напрямки, формуючи команди та переходячи до нових викликів.

Серед ключових системних змін ЗСУ найперше питання – грошове утримання, над яким має працювати військово-політичне керівництво та дипломати.

З квітня можна очікувати активнішої підтримки від США, оскільки почнеться передвиборчий процес. Американське суспільство має запит на справедливість і підтримку України, тому обидві партії працюватимуть над наданням додаткового озброєння та ресурсів для продовження опору та збереження української державності,

– зазначив Федоренко.

Солдат з базовою ставкою 22,5 тисячі гривень не може забезпечити фінансову безпеку родини без додаткових джерел заробітку, тоді як працівники приватного сектору заробляють на 25 – 40% більше.

Які механізми фінансування армії потрібні для стійкості на фронті?

Для мотивації проходження військової служби необхідно забезпечити фінансову винагороду як за мобілізацію, так і за контракт, а також надати соціальні гарантії та перспективу майбутнього.

Після поранення військовий виводиться поза штат і до проходження ВЛК та визначення ступеня втрати працездатності не отримує виплат, змушений шукати кошти деінде, іноді лише військове братерство рятує ситуацію.

Ситуації, люди та обставини бувають різні, і статистика, на жаль, частіше негативна. Тому грошове забезпечення критично важливе. Але прошу уникати закликів "заберемо в когось" – це недержавницька позиція. Наприклад, пропозиції забрати зарплати депутатів – чистий популізм,

– пояснив Федоренко.

Якісний законопроєкт, що враховує ризики, економічні впливи та перспективи, мають писати багаторічні фахівці галузі, а популістські заклики "забрати все і віддати армії" нереалістичні. Треба залучати додаткове фінансування, а стійкість армії на фронті дає інструментарій політико-дипломатичним групам для переговорів про залучення коштів не лише на озброєння та техніку, а й на підвищення зарплат та соціальні гарантії для поранених військових і сімей загиблих.

Чому реформу ЗСУ неможливо провести за рік?

Через проблеми з мобілізацією неможливо забезпечити передбачені законом відпустки всьому особовому складу без втрати бойової спроможності, а втрата бойової спроможності означає провал напрямку та загибель людей у передових підрозділах.

"За 4 роки я мав лише 6 діб відпустки – коли одружився, але навіть тоді постійно був на телефоні через складну ситуацію. Це була не відпустка, а робота в іншій локації далі від фронту. І таких офіцерів, сержантів та солдатів багато. Для впровадження повноцінних відпусток потрібен додатковий кадровий потенціал", – пояснив Федоренко.

Без якісно підготовленого солдата, здатного виконати завдання і вижити, офіцерський та сержантський склад стає непотрібним, бо не буде ким керувати. Командир у Збройних Силах під час війни – це не "висока поважна особа", а сервіс, який забезпечує навчання, постачання та високий рівень живучості особового складу для ефективного виконання бойових завдань.

Армійська реформа, як будівництво будинку, потребує якісно підготовлених фахівців на кожному етапі – від проєкту до реалізації, і не може бути проведена за рік чи два, оскільки вимагає величезної кількості професійного офіцерського та сержантського складу для виведення війська на новий рівень бойових спроможностей,

– наголосив Федоренко.

