Про це 24 Каналу розповів майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Він додав, що пропаганда і реальна ситуація мають величезну відмінність, тому не дивно, що в окупантів падає моральний дух.

Читайте також Ми дуже сміялися, – офіцер НГУ розповів, як діють росіяни на фронті

Як росіян "заохочують" воювати?

Зараз окупанти хочуть найменші успіхи подавати нібито це сила та велич так званої "другої армії" у світі. Адже ворожій пропаганді важливо показувати якісь результати та "перемоги" на фронті, хоча насправді це велика брехня. На четвертий рік повномасштабного вторгнення успіхи окупаційної армії маленькі та нерезультативні порівняно з тими втратами, яких зазнає противник.

Для Кремля найдешевшим ресурсом є їхні найманці, яких агітують великими виплатами. Вони йдуть на штурми як "гарматне м'ясо", іншого вибору у них немає. Через відмову від виконання бойових завдань їх розстрілюють перед строєм,

– мовив Назаренко.

За його словами, окупанти регулярно залякують своїх вже своїх одноразових назбираних найманців. Завдяки такій "мотивації" російські солдати намагаються просочуватися по всьому фронту.

Росіяни часто здаються в полон, оскільки для них це єдиний спосіб врятувати своє життя. Через відмову від виконання бойових завдань їх розстрілюють перед строєм.

Важливо! Долучайте до збору на наземний дрон для медичної евакуації для Бригади "Рубіж". Ціль – 900 000 гривень. Посилання на банку та номер картки банки 4441 1111 2822 2217

Однак не треба недооцінювати ворога, адже сила й тиск ворога надзвичайно великі. Ситуація на фронті надзвичайно важка, адже окупанти залучають величезну кількість ресурсів.

Інші проблеми російської армії