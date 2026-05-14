Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Какую схему разоблачили?

Следствие выяснило, что к соответствующей схеме были причастны граждане Украины и иностранцы. Они подыскивали буксиры и другие суда в европейских странах, оформляли их покупку, обеспечивали юридическое сопровождение.

Также они набирали экипажи. Согласно обнародованной информации, после выхода из порта судна меняли маршрут, выключали системы отслеживания и в дальнейшем передавались российской стороне в нейтральных водах.

Как свидетельствуют имеющиеся данные, Россия использует указанные суда для нужд своей нефтяной отрасли в рамках так называемого "теневого флота",

– пишет СБУ.

Таким образом соответствующие суда использовали для обслуживания нефтяных танкеров, которые принадлежат к так называемому российскому теневому флоту и помогают обходить международные санкции, введенные западными партнерами.

В частности, правоохранители задокументировали передачу России буксиров для сопровождения крупнотоннажных танкеров. Одному из участников схемы, которого задержали в Украине, сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.



Во время обысков у подозреваемого изъяли компьютерную технику, документы, мобильные телефоны и значительные суммы наличных. В случае доказательства его вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



По состоянию на сейчас продолжается досудебное расследование, в частности правоохранители устанавливают других лиц, также иностранных граждан, которые могут быть причастны к вышеупомянутой схеме. Дополнительные детали пока неизвестны.

Обратите внимание! Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Какие схемы разоблачили ранее?

Ранее СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ, которая проходила службу в одном из подразделений вблизи линии фронта. Она передавала российским спецслужбам секретную информацию об украинских военнослужащих.

Также СБУ сорвала попытку российских спецслужб убить украинского офицера. Покушение хотели использовать для информационного эффекта, выгодного для Кремля. Исполнителя преступления задержали в Одессе еще до реализации замысла.

До этого на Закарпатье правоохранители задержали женщину, которую подозревают в убийстве украинского военнослужащего по заказу российских спецслужб. Она могла отравить его после знакомства на соответствующем сайте.