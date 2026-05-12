О деталях задержания предательницы СБУ сообщила в собственных соцсетях.
Смотрите также СБУ сделала российский парад на 9 мая жалким, – эксперт
Что известно о вражеском агенте?
Спеслужбы сообщили, что в результате ряда мероприятий, Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало российского агента. Подозреваемая имела звание майора и работала в одном из прифронтовых подразделений и систематически "сливала" ФСБ важную информацию об оперативных разработках украинской спецслужбы и уголовных производствах.
Служба безопасности сообщила, что интересовало россиян больше всего. В частности, враг хотел получить материалы по разоблачению его агентурных сетей и агитаторов, а также персональные данные сотрудников СБУ, проводивших соответствующие расследования.
Системная работа по самоочищению Службы и в целом Сил обороны Украины продолжается. Разоблачение предателей и вражеских агентов остается одним из моих главных приоритетов. Каждый, кто сотрудничает с врагом, неизбежно понесет ответственность,
– заявил временно исполняющий обязанности Председателя СБУ Евгений Хмара.
Он похвалил сотрудников Главного управления внутренней безопасности СБУ за высокий профессиональный уровень.
Как агент сотрудничала с ФСБ?
По результатам следствия, российские спецслужбисты завербовали работницу через ее отца, который живет во временно оккупированном Бердянске. Он активно сотрудничал с врагом и выполнял роль "связного". Он инструктировал дочь по разведданным, которые интересовали ФСБ, через мессенджер.
Женщина прямо на рабочем месте фиксировала тайную информацию на телефон или в черновик. Дома она передавала эту информацию российским спецслужбам. СБУ задержала шпионку и изымала телефон, в котором содержались доказательства сотрудничества с ФСБ.
Следователи готовят сообщить ей о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о государственной измене в условиях военного положения. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как СБУ разоблачает российских агентов?
СБУ задержала российского агента, который планировал убить высокопоставленного чиновника ВСУ в Одессе 9 мая. Злоумышленнику предъявили подозрение в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение.
Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку заказного убийства Героя Украины – генерал-майора Сил обороны. На Житомирщине задержали двух агентов России, которые готовили ликвидацию украинского военного.
В Украине осудили военного инструктора в отставке. Гражданин Великобритании передавал России данные об иностранных инструкторах Сил обороны об иностранных инструкторах Сил обороны.