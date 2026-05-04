В чем обвиняют военного инструктора из Великобритании?

Инструктор-иностранец был агентом российской федеральной службы безопасности. Служащие СБУ получили доказательства сотрудничества военного с российской армией. Его удалось задержать в октябре 2025 года.

Сотрудничая с Россией агент, который является бывшим военным, передавал оккупантам информацию о Силах обороны Украины. Он также готовился приложить свою руку к совершению терактов.

Выяснилось, что британец имеет профессиональные знания по огневой и тактической подготовке. Сначала мужчина тренировал украинских мобилизованных. Однако впоследствии он изменил свою сферу деятельности и перешел на "легкий заработок". Именно такую "работу" предложил куратор из ФСБ.

Так россияне получали информацию о том, где в Украине находятся иностранные инструкторы Сил обороны, с которыми осужденный общался ранее. Кроме того, агент передал врагу координаты учебных центров ВСУ на юге Украины. Он знал эти места, ведь когда-то именно там и работал.

Россияне также хотели завербовать британца к совершению терактов. Куратор рассказывал ему об изготовлении самодельной бомбы и о схроне, где человек может взять пистолет.

Но контрразведка разоблачила вражеского агента и задержала еще когда он только планировал преступления. Все доказательства указывают на то, что мужчина является виновным в нарушении части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание за несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других военных формирований, которое было совершено в условиях военного положения.



В сети показали завербованного британца

Другое его преступление – это незаконное хранение оружия. Решением Киевского суда Одессы гражданин Великобритании приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что преступления агент ФСБ мог совершать на разных объектах в Одессе. За одно задание иностранец получил от оккупантов 6 000 долларов.

СБУ продолжает выявлять предателей Украины, которые бы угрожали безопасности войска и граждан. Коллаборационисты и агенты врага должны быть наказаны так, как этого требует закон.

