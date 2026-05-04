О деталях операции по задержанию предателя, Служба безопасности Украины.

Смотрите также: Зарабатывали на уклонистах: в Белой Церкви задержали организаторов преступной схемы

Что известно о наводчике?

СБУ сообщила о задержании еще одного агента ФСБ. Предатель, чтобы не вызвать подозрений решил обеспечить себе оригинальную конспирацию – пытался замаскироваться под пожилого человека. Он отрастил бороду, старался сутулиться и носил соответствующую одежду.

45-летний местный житель корректировал российские атаки Запорожью. Он активно искал координаты украинских подразделений, находившихся в городе и передавал их агрессору.

Россия завербовала агента через Телеграмм-канал. Ему пообещали "легкие деньги" в обмен на информацию для корректировки ударов по городу.

Что грозит наводчику?

Работники СБУ задержали предателя в его доме и нашли там неопровержимые доказательства. После своих разведывательных вылазок злоумышленник готовил для куратора из ФСБ текстовые сообщения с описанием местности и координатами целей. Во время обыска у задержанного нашли смартфон и планшет с доказательствами работы на врага. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о госизмене во время военного положения. злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ также сообщила о дополнительных мерах, которые должны улучшить безопасность украинских подразделений.

Что известно о борьбе с российскими агентами?

Недавно СБУ задержала агента ФСБ в Одессе. Местный таксист, во время поездок к клиентам и возвращаясь после выполненного заказа, фотографировал потенциальные цели российских атак.

Также, во Львове взяли под стражу подростка, который снимал и распространял фото военных самолетов. По данным следствия, он передавал эти материалы военному России и получал за это деньги.

По данным 24 Канала, с 2021 года количество ежегодно зарегистрированных уголовных производств по фактам диверсий выросло почти в 13 раз. Только за 2025 год суды вынесли приговоры 17 лицам за поджоги объектов железной дороги, автомобилей военных и других, из 233 зарегистрированных уголовных производств. Из них семеро – несовершеннолетние.