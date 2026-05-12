Про деталі затримання зрадниці СБУ повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про ворожу агентку?

Спеслужби повідомили, що в результаті низки заходів, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало російську агентку. Підозрювана мала звання майора і працювала в одному з прифронтових підрозділів та систематично "зливала" ФСБ важливу інформацію про оперативні розробки української спецслужби та кримінальні провадження.

Служба безпеки повідомила, що цікавило росіян найбільше. Зокрема, ворог хотів отримати матеріали щодо викриття його агентурних мереж та агітаторів, а також персональні дані співробітників СБУ, що проводили відповідні розслідування.

Системна робота із самоочищення Служби та загалом Сил оборони України триває. Викриття зрадників і ворожих агентів залишається одним із моїх головних пріоритетів. Кожен, хто співпрацює з ворогом, неминуче понесе відповідальність,

– заявив тимчасовий виконувач обов'язків Голови СБУ Євгеній Хмара.

Він похвалив співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ за високий професійний рівень.

Як агентка співпрацювала з ФСБ?

За результатами слідства, російські спецслужбісти завербували працівницю через її батька, який мешкає у тимчасово окупованому Бердянську. Він активно співпрацював з ворогом та виконував роль "зв’язкового". Він інструктував доньку щодо розвідданих, які цікавили ФСБ, через месенджер.

Жінка прямо на робочому місці фіксувала таємну інформацію на телефон або у чернетку. Вдома вона передавала цю інформацію російським спецслужбам. СБУ затримала шпигунку і вилучала телефон, в якому містились докази співпраці з ФСБ.

Слідчі готують повідомити їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

