Політолог Олексій Курпас наголосив, що саме дії СБУ змусили Росію скоригувати свої ганебні плани на "парад пабєди". Країну-терористку налякав досвід попередніх місяців.

Деталі заяви політолога

Курпас зауважив, що станом на зараз вже ніхто не може гарантувати безпеку навіть у центрі Москви. Дрони СБУ, долаючи понад півтори тисячі кілометрів, вражають цілі у глибокому тилу країни-окупантки.

Служба Безпеки максимально "підготувала" Росію до "парада пабєди". Нинішня нервозність Москви – наслідок не одного конкретного дня, а всієї кампанії СБУ з системного виснаження ворога,

– наголосив політолог.

Курпас додав, що СБУ разом з іншими силами оборони продемонстрували здатність системно "діставати" російську військову, а також паливну інфраструктуру далеко за лінією фронту. За словами Курпаса, відколи СБУ очолив Євген Хмара, НЗП у вогні – вже звичайна картина пейзажів Росії.

"Після того, як СБУ очолив Євгеній Хмара інтенсивність ударів по росіянах ще більше виросла. Служба поставила на потік удари на рекордну дальність", – заявив експерт.

З посиланням на The Washington Post Курпас наголосив, що втрати Росії потенційно вже перевищили 7 мільярдів доларів. Країна-окупантка змушена скоротити видобуток нафти на 400 000 барелів. Експерт додав, що раніше Україна зверталась до партнерів з проханням закрити небо від російських ракет. Тепер відбулася дуже показова зміна ролей: російська влада бігає до Дональда Трампа і просить "врятувати кремлівського діда від дронів".

Нагадаємо раніше повідомляли, що напередодні 9 травня дрони "Альфи" СБУ розбомбили НПЗ в Пермі. Про інтенсивність ударів свідчить той факт, що тільки по Пермі це – третій масштабний удар упродовж останніх двох тижнів.