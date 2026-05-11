Политолог Алексей Курпас подчеркнул, что именно действия СБУ заставили Россию скорректировать свои позорные планы на "парад победы". Страну-террористку напугал опыт предыдущих месяцев.

Детали заявления политолога

Курпас заметил, что по состоянию на сейчас уже никто не может гарантировать безопасность даже в центре Москвы. Дроны СБУ, преодолевая более полутора тысяч километров, поражают цели в глубоком тылу страны-оккупанта.

Служба безопасности максимально "подготовила" Россию к "параду победы". Нынешняя нервозность Москвы – следствие не одного конкретного дня, а всей кампании СБУ по системному истощению врага,

– подчеркнул политолог.

Курпас добавил, что СБУ вместе с другими силами обороны продемонстрировали способность системно "доставать" российскую военную, а также топливную инфраструктуру далеко за линией фронта. По словам Курпаса, с тех пор как СБУ возглавил Евгений Хмара, НВП в огне – уже обычная картина пейзажей России.

"После того, как СБУ возглавил Евгений Хмара, интенсивность ударов по россиянам еще больше выросла. Служба поставила на поток удары на рекордную дальность", – заявил эксперт.

Со ссылкой на The Washington Post Курпас отметил, что потери России потенциально уже превысили 7 миллиардов долларов. Страна-оккупантка вынуждена сократить добычу нефти на 400 000 баррелей. Эксперт добавил, что ранее Украина обращалась к партнерам с просьбой закрыть небо от российских ракет. Теперь произошла очень показательная смена ролей: российские власти бегают к Дональду Трампу и просят "спасти кремлевского деда от дронов".

Напомним, ранее сообщали, что накануне 9 мая дроны "Альфы" СБУ разбомбили НПЗ в Перми. Об интенсивности ударов свидетельствует тот факт, что только по Перми это – третий масштабный удар на протяжении последних двух недель.