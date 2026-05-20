Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины со ссылкой на российские документы.

О чем предупреждает СВР?

По данным разведки, администрация президента России Владимира Путина поручила спецслужбам, МИД и подконтрольным СМИ активизировать информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации в Украине и ослабление международной поддержки Киева.

Одним из главных направлений этой кампании называют дискредитацию мобилизации и украинского военного руководства, которое отвечает за комплектование ВСУ. В Москве считают этот вопрос особенно важным на фоне значительных потерь российской армии на фронте.

Второй задачей, согласно обнародованной информации, называют информационные атаки против украинского президента Владимира Зеленского, членов его команды и семьи.

Также особое внимание в Кремле планируют уделить дальнейшему раскручиванию медийного скандала вокруг руководитель Офиса президента Андрея Ермака и интервью бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

В России считают, что эта тема имеет потенциал для информационного воздействия, но в последнее время отошла на второй план из-за других международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана.

Более того, Россия планирует распространять фейковые документы, якобы созданные украинскими государственными органами для резонанса в обществе. Также пропагандисты должны создать специальные образы для дискредитации.

Кроме того, к информационной кампании могут пытаться привлечь бывших украинских чиновников, политиков и экспертов. Сообщают, что первые признаки реализации этого плана уже фиксируют как в Украине, так и за рубежом.

Также есть информация о том, что для распространения нужных Кремлю нарративов в западном информационном пространстве планируют привлечь более 15 СМИ, в частности L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news и другие.

В то же время в разведке отмечают, что такой перечень изданий еще не является окончательным и в ближайшее время может быть расширен после необходимого утверждения в администрации российского диктатора Владимира Путина.

Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что Россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения,

– резюмировали в СВР.

Кстати. Президент Украины Владимир Зеленский также ранее со ссылкой на данные украинской разведки предупреждал, что Россия готовит новые ракетно-дронные удары по так называемым "центрам принятия решений" в Украине.

Какую пропаганду продвигает Россия?

Чтобы дискредитировать Украину среди международного сообщества и дестабилизировать ситуацию в странах Балтии, Москва недавно заявила о том, что якобы Киев в ближайшее время готовит атаки беспилотниками против России с территории Латвии.

Вскоре после этого российская служба внешней разведки пригрозила Латвии ударами по центрам принятия решений из-за якобы содействия украинским дроновым ударам. Страна в свою очередь отрицает эту информацию.

К слову, руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин сообщал, что российский президент Владимир Путин имеет ограниченные варианты действий на войне в Украине из-за неспособности его армии достичь ощутимых результатов на фронте.