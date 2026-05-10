Міністерство оборони України роз'яснило порядок продовження відстрочок від мобілізації та відповіло на найпоширеніші запитання громадян.

Коли військовозобов'язаному потрібно звернутися у ЦНАП, щоб продовжити відстрочку?

У відомстві наголосили, що більшість отриманих відстрочок продовжуються автоматично – без необхідності повторно подавати заяви або звертатися до ЦНАПу. Актуальний статус відстрочки можна перевірити через застосунок Резерв+, де відображається оновлена інформація про її чинність.

Водночас існують випадки, коли автоматичне продовження не відбувається. Повторно звертатися до ЦНАП необхідно, якщо відстрочка не входить до переліку тих, що продовжуються автоматично, або якщо підстави для неї залишаються чинними, але система не змогла підтвердити їх через державні реєстри. У таких ситуаціях громадянам потрібно самостійно подати відповідні документи для продовження відстрочки. У Міноборони наголошують, що це дозволяє оновити дані та уникнути можливих помилок у реєстрах.

Зверніть увагу! Військовозобов'язаний не може одночасно мати відстрочку та бронювання на роботі. Юрист Владислав Дерій зауважив, що поки відстрочка залишається чинною, забронювати таку людину неможливо. Це пов'язано з нормою постанови №76 Кабінету Міністрів України, яка визначає порядок бронювання працівників критично важливих підприємств під час мобілізації.

Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації?

Право на відстрочку від мобілізації в Україні визначається Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і залежить від низки соціальних, сімейних та професійних обставин.

Зокрема, відстрочка може надаватися за станом здоров'я. До цієї категорії належать особи з інвалідністю I, II або III групи, а також громадяни, які за висновком військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби на термін від 6 до 12 місяців.

Окрему групу становлять громадяни, які мають сімейні обставини:

багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років,

одинокі батьки або матері, що самостійно виховують дитину до повноліття,

батьки дітей з інвалідністю.

Відстрочка також може надаватися тим, хто здійснює постійний догляд за хворими членами родини – дружиною, дітьми або батьками, а також опікунам осіб, визнаних судом недієздатними.

Ще одна категорія стосується освіти та наукової діяльності. Відстрочку можуть отримати: