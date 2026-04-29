Нюанси щодо оформлення відстрочки та документів пояснила хмельницька адвокатка Руслана Слободянюк у коментарі Суспільному.

Чи всі багатодітні батьки отримують відстрочку?

Руслана Слободянюк пояснила, що відповідна норма передбачена пунктом 3 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". За її словами, оформити відстрочку можна через застосунок Резерв+ або звернувшись до ЦНАПу, подавши заяву та необхідний пакет документів.

Йдеться, зокрема, про паспорт, військово-облікові документи, свідоцтва про народження дітей, у яких зазначено батька, а також документ про шлюб або його розірвання за рішенням суду.

Водночас одного лише факту наявності свідоцтв про народження дітей недостатньо для ухвалення рішення. Адвокатка зауважила, що комісія також враховує фактичну участь у вихованні дітей та спільне проживання. За її словами, у випадках, коли немає підтвердження утримання дітей або є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці, це може стати підставою для призову.

Відстрочка також втрачає чинність після досягнення дитиною 18 років.

Варто зазначити, що право на відстрочку має не лише біологічний батько. До прикладу, її також може отримати вітчим.

Якщо він усиновив дітей, то стає їхнім батьком і доводити утримання тоді не потрібно. Якщо ж такого не сталося, то варто довести відсутність утримання з боку біологічного батька. Але на це також впливає, чи не має вітчим заборгованостей по аліментах, наприклад, стосовно дітей від попереднього шлюбу,

– пояснила Руслана Слободянюк.

Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відтак особливий правовий режим триватиме щонайменше до 2 серпня 2026 року.

У цей період чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП. Вони мають регулярно оновлювати свої військово-облікові дані, які вносяться до відповідних державних реєстрів.

Які зараз ключові проблеми в мобілізації?

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що однією з головних проблем у питанні мобілізації залишається слабка комунікація між державою та суспільством щодо потреб армії. Водночас вона відзначила, що частина громадян уникає служби або дистанціюється від участі в захисті країни, яка перебуває у стані війни вже понад десять років.

За оцінками Міністерства оборони, до служби в лавах ЗСУ потенційно можна залучити близько 1,6 мільйона українців. На думку Решетилової, це дало б змогу організувати ротацію військових і частково демобілізувати тих, хто перебуває на фронті тривалий час.