Территориальные центры комплектования больше не принимают документы непосредственно. В то же время оснований для предоставления отсрочки гражданам не изменились. Об этом сообщает УНИАН.

Смотрите также Не стоит сразу думать об уплате: когда штраф за нарушение мобилизации уже незаконный

Как получить отсрочку от мобилизации?

Оформить отсрочку от мобилизации можно через "Резерв+", оно доступно для тех, чьи документы есть в электронных резервах. Уже после подтверждения отсрочки стоит сохранить PDF-выписку или иметь ее в печатном виде.

Такой документ может понадобиться для предъявления, например, по требованию военнослужащих ТЦК. Если необходимые документы есть только в бумажном формате, тогда заявление на получение отсрочки можно обратившись в ЦНАП.

Работники центра сканируют документы и передают их на рассмотрение в ТЦК, не изымая оригиналы, это обычно длится от 7 до 14 дней. Военнообязанного в это время не могут мобилизовать или направить на ВВК.

Кто может оформить отсрочку?

Прежде всего такое право имеют забронированные работники критически важных предприятий. Речь идет о сферах обороны, транспорта, энергетики, медицины и банковского сектора. Также это касается депутатов, судей и дипломатов.

Также распространенным основанием для отсрочки является наличие трех и более несовершеннолетних детей. Согласно обнародованным данным, она действует и для родителей детей от разных браков, если нет задолженности по уплате алиментов.

В то же время отсрочку могут получить одинокие и приемные родители, а также мужчины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Также ее могут оформить мужчины с инвалидностью любой группы при подтверждении медицинской комиссии.

В основном такой статус предоставляют временно, как минимум на полгода или год, после чего необходимо повторно пройти ВВК. Впрочем, для оформления отсрочки не обязательно иметь инвалидность. Ее могут предоставить по состоянию здоровья.

Это возможно, если после прохождения медкомиссии военнообязанного признают непригодным к службе. Также это касается лиц, которые вернулись из плена или тех людей, которые имеют погибших или без вести пропавших родственников.

Кроме вышеупомянутого, право на отсрочку имеют студенты, которые получают первое профессиональное или высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. Также ее имеют ученые и педагоги, которые работают на минимум 0,75 ставки.

Отсрочку также могут получить военнообязанные, которые являются единственными опекунами тяжелобольных или недееспособных родственников. В то же время для оформления такого основания необходимо выполнить ряд установленных для этого условий.

На что тоже стоит обратить внимание?

Заметим, ранее также обнародовали информацию о том, что отсутствие ВВК не отменяет законное право на отсрочку, поскольку, по словам юристов, они не зависят друг от друга и являются различными правовыми механизмами.

Сейчас продолжают действовать ограничения на выезд за границу во время военного положения в Украине. Впрочем, действующим законодательством предусмотрены определенные исключения, которые позволяют отдельным категориям граждан покидать территорию страны.

Кстати, сейчас в Украине рассматривают возможные варианты для устранения ошибок при прохождении ВВК. Более того, также планируют перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия при мобилизации.