ВВК и отсрочка не зависят друг от друга. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Может ли ТЦК отказать в предоставлении отсрочки, если отсутствует актуальное заключение ВВК?

Мобилизация в Украине и в дальнейшем вызывает споры, в частности о необходимости прохождения ВВК для получения отсрочки. Юристы отмечают, что часто эти две процедуры ошибочно сочетают, вводя граждан в заблуждение. На самом деле речь идет о различных правовых механизмах, которые не зависят друг от друга.

Ключевым документом, который регулирует вопросы предоставления отсрочек является статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В ней нет требования обязательного прохождения медосмотра перед получением такого права. Если военнообязанный подал полный пакет документов в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, соответствующая комиссия обязана их рассмотреть.

Справочно. Постановление Кабинета Министров №560 – это документ регулирует мобилизацию. В частности содержит основную информацию о порядке призыва, оформление отсрочки, вручение повесток и проверку данных. Также определяет основания для отсрочки, а последние изменения предусматривают ее автоматизацию и уточнения правил ухода за людьми с инвалидностью.

В то же время отказ от прохождения ВВК может иметь другие последствия – в частности административную ответственность в виде штрафа. Однако это не является основанием для отмены или отказа в отсрочке, если она предусмотрена законом.

Кто имеет право на отсрочку во время мобилизации?

Отсрочку от мобилизации могут получить определенные категории военнообязанных. По состоянию здоровья:

люди с инвалидностью,

временно непригодные к службе по заключению ВВК,

те, кто находится на длительном лечении.

Также основанием являются семейные обстоятельства:

многодетные родители,

одинокие матери или отцы,

родители детей с инвалидностью,

опекуны недееспособных лиц,

те, кто осуществляет постоянный уход за больными родственниками.

Отдельно предусмотрена отсрочка для людей, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны.

Право на отсрочку имеют и те, кто учится или работает в научной сфере:

студенты,

аспиранты,

преподаватели.

Кроме того, ее могут получить забронированные работники органов власти, критически важных предприятий, а также представители государственных и силовых структур, таких как ГСЧС и полиция.

Что нужно знать о мобилизации в мае 2026 года?

В Украине уже несколько лет мобилизационный возраст мобилизации начинается с 25 лет. Младше этого возраста и старше 60 лет не призывают, однако они могут служить добровольно. Мужчин в возрасте 18 – 25 лет могут мобилизовать только при условии прохождения базовой военной подготовки или службы. Кроме того, народные депутаты пока не видят необходимости снижать мобилизационный возраст.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут пересекать государственную границу только при наличии военно-учетного документа – бумажного или электронного. Выезд разрешен тем, кто имеет законную отсрочку или бронирование, а также мужчинам в возрасте 18 – 23 лет. Кроме этого, при наличии соответствующих документов могут выезжать спортсмены и артисты для работы за рубежом, а через систему "Шлях" – моряки, водители-дальнобойщики, перевозчики и волонтеры.

Ожидается, что дальнейшие изменения в сфере мобилизации могут предусматривать трансформацию подходов к работе ТЦК и СП. В частности, акцент могут сместить с принудительных мер на рекрутинг и привлечение граждан к службе, а также на усиление социальной поддержки военных.