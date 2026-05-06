Подробнее об этом 5 мая сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Какая разница между СОЧ и дезертирством?

В ТЦК и СП объяснили, что ключевое отличие заключается в намерении военного и продолжительности его отсутствия на месте службы. Временно уйдя в СОЧ , военный намерен вернуться. А дезертирство – это побег для полного уклонения от выполнения военных обязанностей.

В СОЧ военный идет по семейным обстоятельствам, конфликты или усталость. Тогда как дезертирство означает оставить службу и не вернуться.

Важна и продолжительность отсутствия. В ТЦК рассказали, что в военное время уголовная ответственность при СОЧ наступает после 3 – 10 суток. К тому же учитываются обстоятельства. Дезертирство предусматривает исчезновение без вести и не возвращение к службе.

За СОЧ (статья 407 Уголовного кодекса Украины) военнослужащему грозит от 5 до 10 лет заключения. Наказание может быть смягчено, если он признает ошибку и вернется к службе. В то же время дезертирство (статья 408 УК) является тяжким преступлением, за которое предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы, резюмировали в ТЦК.

Поможет ли ротация военных на передовой?

30 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, выполняющих задачи на передовой. Теперь командиры должны менять бойцов после пребывания на позициях не больше двух месяцев.

Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев рассказал 24 Каналу, что в украинской армии дефицит пехоты. Поэтому, он сомневается, что пехотинцев сейчас есть кем заменить. По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ присоединяются до 20 тысяч человек, но значительная часть идет в СЗЧ.

Относительно приказа, то он также требует прохождения медосмотра, отдых для военных и своевременное обеспечение подразделений боеприпасами и проводольством.