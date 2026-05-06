Детальніше про це 5 травня повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Яка різниця між СЗЧ та дезертирством?

У ТЦК та СП пояснили, що ключова відмінність полягає у намірі військового та тривалості його відсутності на місці служби. Тимчасово пішовши у СЗЧ, військовий має намір повернутись. А дезертирство – це втеча для повного ухилення від виконання військових обов'язків.

У СЗЧ військовий йде через сімейні обставини, конфлікти або втому. Тоді як дезертирство означає залишити службу і не повернутись.

Важливою є і тривалість відсутності. У ТЦК розповіли, що у воєнний час кримінальна відповідальність при СЗЧ настає після 3 – 10 діб. До того ж враховуються обставини. Дезертирство ж передбачає зникнення безвісти і не повернення до служби.

За СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України) військовослужбовцю загрожуватиме від 5 до 10 років ув'язнення. Покарання може бути пом'якшене, якщо ж він визнає помилку та повернеться до служби. Водночас дезертирство (стаття 408 ККУ) є тяжким злочином, за яке передбачено від 5 до 12 років позбавлення волі, резюмували у ТЦК.

Чи допоможе ротація військових на передовій?

30 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових, що виконують завдання на передовій. Тепер командири мають змінювати бійців після перебування на позиціях не більше двох місяців.

Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев розповів 24 Каналу, що в українській армії дефіцит піхоти. Тому, він сумнівається, що піхотинців зараз є ким замінити. За його словами, щомісяця до лав ЗСУ доєднуються до 20 тисяч людей, але значна частина йде у СЗЧ.

Щодо наказу, то він також вимагає проходження медогляду, відпочинок для військових та своєчасне забезпечення підрозділів боєприпасами та проводольством.