На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев, вказавши на те, що в українській армії суттєва нестача саме піхоти. Це військові, які тримають безперервно позиції, живуть у бліндажах.

Ротація в ЗСУ: з чим виникнуть складнощі?

Аби регулярно проводити ротацію, потрібен людський ресурс, особливо піхотинці. На думку Яковлева, людей можна знайти, але для цього потрібно змінювати законодавство щодо окремих спеціальностей.

Першочергово це мають бути добровольці з-за кордону. Не вірю, що у нас люди стоятимуть біля військкоматів. Багато військових мріють про демобілізацію, питання грошей не стоїть. Які б суми не запропонували, більша частина бійців, які тривалий період служать, захоче звільнитися. Вони втомилися,

– пояснив Яковлев.

Військовослужбовець ЗСУ підкреслив, що потрібно передбачити інші бонуси, аби ці піхотинці залишились. Він висловив сумнів, що буде змога зараз їх замінити. Яковлев нагадав, що кожного місяця в Україні вдається набрати до армії орієнтовно 20 тисяч осіб, але наголосив, що значний відсоток йде у СЗЧ. Тож цей показник не покриває той обсяг піхоти, який потрібен, аби здійснювати на постійній основі ротацію.

"Не уявляю як це робитиметься. Знаю, що у Третьому армійському корпусі дуже велике навантаження лягає на логістику завдяки НРК, але там вдало налагоджена система підтримки підрозділів (завдяки волонтерам, бізнесу, місцевим бюджетам). Корпус добре забезпечений і кожен військовий, який перебуває у близькості до ворога, розуміє, що йому дроном доставлять їжу чи евакуюють. Але в інших підрозділах з цим набагато гірше справи", – констатував Яковлев.

Він зауважив на тому, що під час ротації буде стояти питання, як військовим вийти з певної позиції, а іншим туди дійти. Для цього потрібне прикриття, можливість евакуації.

Зауважте! Командир механізованої роти 1-го механізованого батальйону KASSTA 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго з позивним "Сапер" наголосив, що піхотинці потребують ротацій. Адже для того, аби бути боєздатними, вони мають відпочивати. З його слів, нині проблема не лише в недостатній кількості живої сили, а й у складності зайти й вийти з позицій (для заміни бійців). Саме цей етап є найризикованішим через активну роботу БпЛА. Командир також додав, що середній вік українського піхотинця становить 45 років.

Підсумовуючи, військовослужбовець ЗСУ висловив думку, що в Україні слід значну частину посад в армії зробити цивільними, аби їх можна було заповнити цивільними людьми. Тих, хто вже військові – перевести на відповідні посади.

Крім того, він вважає, що треба передбачити додаткові бонуси для жінок, аби вони йшли в армію. І ключовий необхідний крок, з його слів – впровадити законодавчі зміни й виділити належне фінансування для рекрутингу іноземців. Але на це, як пояснив Яковлев, знадобиться щонайменше пів року організаційної роботи.

