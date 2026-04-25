Головнокомандувач ЗСУ доручив командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити, як організоване постачання всього необхідного військовим на передовій. Йдеться у заяві Генштабу.

Що відомо про новий наказ Сирського?

Також головком наказав вжити всіх заходів, щоб забезпечити підрозділи транспортом для підвозу боєприпасів і провізії та евакуації поранених. Зокрема, йдеться про наземні роботизовані комплекси та інше обладнання.