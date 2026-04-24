Про це повідомили на фейсбук-сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Що розповіли ситуацію з їжею новому командиру 14 ОМБр?
Військові 14 ОМБр розповіли, що отримали посилку з усім потрібним і наразі продуктів їм повністю вистачає. Однак один із них сказав, що "треба трохи часу, щоб відгодуватися".
Новий командир бригади Тарас Максімов сказав, що бійців зможуть забрати з позиції, якщо надалі збережеться погода з дощем і снігом.
Водночас полковник зазначив, що думає, що все налагодиться, з допомогою захисників та всього колективу будуть вирівнювати ситуацію, проводити заміни.
Я зроблю все – ви ж мене знаєте, просто так не буде. Командиру роти я звертаю увагу: не мовчати, не приховувати нічого. Телефон мій маєш? Одразу мені напряму, якщо є якісь проблеми,
– сказав командир.
Тарас Максімов поговорив із бійцями, які тримали позиції без їжі та води / Відео з фейсбуку 14 ОМБр
Що відомо про скандал у 14 ОМБр?
Про ситуацію із тим, що військові 14 ОМБр перебувають на позиціях без їжі та води тривалий час стало відомо після того, як дружина одного з бійців опублікувала інформацію про це у мережі. Також ширили фото військових, які перебували у важкому стані.
У Генштабі заявили, що попереднє керівництво 14-ї бригади приховувало реальний стан, допустило втрати позицій і проблеми з логістикою, зокрема із забезпеченням їжею. Командира бригади усунули, а очільника 10-го корпусу понизили. Новим начальником призначили полковника Тараса Максімова.
В Угрупованні об'єднаних сил заявили, що перевіряють усю вертикаль 10-го корпусу після скандалу з 14 ОМБр Ситуацію із забезпеченням позицій військовослужбовців командування назвало "жахливим управлінським соромом".