Об этом сообщили на фейсбук-странице 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Что рассказали ситуацию с едой новому командиру 14 ОМБр?
Военные 14 ОМБр рассказали, что получили посылку со всем необходимым и пока продуктов им полностью хватает. Однако один из них сказал, что "надо немного времени, чтобы откормиться".
Новый командир бригады Тарас Максимов сказал, что бойцов смогут забрать с позиции, если в дальнейшем сохранится погода с дождем и снегом.
В то же время полковник отметил, что думает, что все наладится, с помощью защитников и всего коллектива будут выравнивать ситуацию, проводить замены.
Я сделаю все – вы же меня знаете, просто так не будет. Командиру роты я обращаю внимание: не молчать, не скрывать ничего. Телефон мой есть? Сразу мне напрямую (звонишь – 24 Канал), если есть какие-то проблемы,
– сказал командир.
Тарас Максимов поговорил с бойцами, которые держали позиции без еды и воды / Видео из фейсбука 14 ОМБр
Что известно о скандале в 14 ОМБр?
О ситуации с тем, что военные 14 ОМБр находятся на позициях без еды и воды длительное время стало известно после того, как жена одного из бойцов опубликовала информацию об этом в сети. Также распространяли фото военных, которые находились в тяжелом состоянии.
В Генштабе заявили, что предыдущее руководство 14-й бригады скрывало реальное состояние, допустило потери позиций и проблемы с логистикой, в частности с обеспечением едой. Командира бригады отстранили, а руководителя 10-го корпуса понизили. Новым начальником назначили полковника Тараса Максимова.
В Группировке объединенных сил заявили, что проверяют всю вертикаль 10-го корпуса после скандала с 14 ОМБр Ситуацию с обеспечением позиций военнослужащих командование назвало "ужасным управленческим позором".