На ситуацию отреагировали в Генеральном штабе ВСУ. Там рассказали о кадровых изменениях и служебном расследовании.

Какие меры принимают в Генштабе?

Отмечается, что россияне регулярно наносят авиационные и ракетные удары по переправам через реку Оскол, из-за чего значительно усложняют логистику украинских подразделений в районе Купянска. В этих условиях Силы обороны вынуждены использовать плавсредства и тяжелые беспилотники для доставки необходимого.

К слову, представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов на днях сообщил, что российские военные усилили давление на Купянском направлении. Оккупанты пытаются атаковать с северной и восточной сторон.

Командование усиливает противовоздушную оборону, развивает противодронную защиту и наращивает средства радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделяется обеспечению военных, которые держат передовую.

В то же время, как отметили в Генштабе, предыдущее руководство 14-й отдельной механизированной бригады скрывало реальное положение дел, допустило потерю части позиций и просчеты в логистике. В частности, возникли проблемы с поставками продовольствия на отдельные позиции.

Так, командира бригады отстранили, а командира 10-го армейского корпуса уволили с должности и понизили. Новым начальником 14-й бригады назначили полковника Тараса Максимова, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

После смены командования начали служебное расследование, которое проводит комплексная комиссия Сухопутных войск по решению Главнокомандующего ВСУ.

В ближайшее время по его результатам примут соответствующие решения, а материалы передадут правоохранителям.

Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях,

– говорится в официальном сообщении.

Кроме того, генерал-майор Михаил Драпатий получил задание проверить уровень обеспечения подразделений на передовой.

В Генштабе добавили, что недавно на позиции 14-й бригады уже доставили очередную партию продовольствия, а по возможности планируют оперативно провести ротацию и эвакуацию военных.

С чего все началось?