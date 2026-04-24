На ситуацию отреагировали в Генеральном штабе ВСУ. Там рассказали о кадровых изменениях и служебном расследовании.
Читайте также Это решение удовлетворит прежде всего украинцев: Буданов сказал, что будет с Донбассом
Какие меры принимают в Генштабе?
Отмечается, что россияне регулярно наносят авиационные и ракетные удары по переправам через реку Оскол, из-за чего значительно усложняют логистику украинских подразделений в районе Купянска. В этих условиях Силы обороны вынуждены использовать плавсредства и тяжелые беспилотники для доставки необходимого.
К слову, представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов на днях сообщил, что российские военные усилили давление на Купянском направлении. Оккупанты пытаются атаковать с северной и восточной сторон.
Командование усиливает противовоздушную оборону, развивает противодронную защиту и наращивает средства радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделяется обеспечению военных, которые держат передовую.
В то же время, как отметили в Генштабе, предыдущее руководство 14-й отдельной механизированной бригады скрывало реальное положение дел, допустило потерю части позиций и просчеты в логистике. В частности, возникли проблемы с поставками продовольствия на отдельные позиции.
Так, командира бригады отстранили, а командира 10-го армейского корпуса уволили с должности и понизили. Новым начальником 14-й бригады назначили полковника Тараса Максимова, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.
После смены командования начали служебное расследование, которое проводит комплексная комиссия Сухопутных войск по решению Главнокомандующего ВСУ.
В ближайшее время по его результатам примут соответствующие решения, а материалы передадут правоохранителям.
Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях,
– говорится в официальном сообщении.
Кроме того, генерал-майор Михаил Драпатий получил задание проверить уровень обеспечения подразделений на передовой.
В Генштабе добавили, что недавно на позиции 14-й бригады уже доставили очередную партию продовольствия, а по возможности планируют оперативно провести ротацию и эвакуацию военных.
С чего все началось?
Жена одного из военных, которые длительное время находятся на передовой, заявила о серьезных проблемах с обеспечением бойцов едой. После этого в соцсетях появились многочисленные сообщения, в которых пользователи сообщали, что военные 14-й бригады, которые действуют вместе с подразделениями 30-й, якобы остались без надлежащего снабжения пищи и воды.
По их словам, из-за истощения некоторые бойцы даже теряли сознание. В сети также распространили фото, где военные находятся в тяжелом состоянии.
Активист Антон Гура добавил, что по имеющейся информации, военные вынуждены выживать в экстремальных условиях, в частности, питаться дождевыми червями.