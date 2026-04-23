Про це повідомили у мережі.

Як воїни ЗСУ жили на позиціях без їжі?

Інформація набула розголосу після дописів у соцмережах: кілька користувачів повідомили, що військовослужбовці 14-ї бригади, які виконують завдання разом із підрозділами 30-ї бригади, нібито залишилися без належного постачання їжі та води. За їхніми словами, деякі бійці втрачали свідомість через виснаження. У мережі також поширили фото військових, які, як стверджується, перебувають у важкому стані.

"Коли хлопці заходили на позиції, то важили понад 80 – 90 кілограмів, а зараз їхня вага близько 50. Вони – не одні такі, з нами (родичами цих військових – 24 Канал) зв’язуються інші жінки. Виходить, що проблема набагато масштабніша. Мій чоловік мені розповідав, що, наприклад, їм скинули їжу, після чого 15 днів їжі немає. Потім скидають знову, після чого їжі немає 10 днів. Найбільше без їжі були 17 днів. По раціях їх не чули або не хотіли чути. Він каже, що кричали, благали про те, що немає їжі, немає води", – каже одна з дружин військового.

Ситуація викликала широкий резонанс – тисячі користувачів активно обговорювали її, висловлюючи занепокоєння та обурення.

Окремо активіст Антон Гура оприлюднив звернення, в якому йшлося, що бійці нібито змушені виживати в екстремальних умовах, зокрема харчуватися дощовими черв’яками.

"Командир 14 бригади взяв це питання на контроль. Попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними", – відповіли у Міноборони.

