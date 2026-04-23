Про це повідомляє 16 армійський корпус ЗСУ.

Дивіться також Ворог марнує колосальну кількість живої сили та техніки: втрати Росії на 23 квітня

Як ЗСУ зірвали наступ російських полків?

Ворог сформував штурмові групи з бійців 126-го та 127-го мотострілецьких полків і намагався просунутися до населеного пункту Бочкове одразу двома напрямками.

Завдяки скоординованим діям підрозділів і ефективному управлінню з боку Угруповання об’єднаних сил рух противника виявили ще на підступах. По ворожих силах завдали комбінованого удару із застосуванням артилерії та безпілотників.

Після втрат російські підрозділи були змушені відступити на вихідні позиції. Перехоплення радіопереговорів підтвердило щонайменше двох загиблих у противника та кількох поранених різного ступеня тяжкості.

Сили оборони зірвали штурм Бочкового: дивіться відео

ЗСУ, ймовірно, звільнили Андріївку у Сумській області