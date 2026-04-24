Усю інформацію про гучний скандал та його наслідки зібрав 24 Канал.

Які деталі резонансного скандалу?

Дружина одного військовослужбовця, який тривалий час перебував на передовій, публічно повідомила про серйозні проблеми із забезпеченням бійців продуктами харчування та водою, зокрема на позиціях. За її словами, взимку бійці добували воду самостійно – топили сніг або ж пили дощову.

"Доставка навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею",

– додала жінка.

Згодом у соцмережах з'явились аналогічні дописи і від інших користувачів.

Автори писали, що військові через виснаження та неналежне забезпечення просто втрачали свідомість. А після виходу з позицій перебувають у важкому стані та мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, п'ють дощову воду. Зі зв'язком теж проблеми,

– написала у Threads донька колишнього військового бригади.

Активіст Антон Гура додав, що військові виживали в екстремальних умовах – їм навіть доводилось харчуватись дощовими черв'яками, аби вижити.

Родичі військових 14 ОМБр кажуть, що ситуація із забезпеченням на передовій є критичною. Бійці, які виходили на позиції з вагою 80 – 90 кілограмів втрачали до 30 кілограмів.



Військові після виходу з позицій

Постачання їжі на передову було вкрай нерегулярним. Після скидання побратимами провізії військові могли залишатись без харчів та води по 10 – 17 днів. Окрім цього, зв'язок через рацію часто був відсутній або ігнорувався.

Як на ситуацію відреагували в бригаді, Міноборони та Генштабі?

У коментарі під обурливим дописом Міноборони України запевнило, що ситуація щодо 14-ї бригади перебуває під контролем командира.

Попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв'язку з рідними,

– зауважили у відомстві.

Водночас у Генштабі повідомили, що попереднє керівництво 14-ї бригади приховувало реальний стан справ, а також допустило втрату позицій та проблеми із логістикою, зокрема із забезпеченням підрозділів харчування.

Унаслідок цього командира бригади відсторонили від посади, а керівника 10-корупусу звільнили та понизили.

Новим командиром 14 окремої механізованої бригади було призначено полковника Тараса Максімова, тоді як корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Керівництво, зокрема комплексна комісія Сухопутних військ за рішенням Головнокомандувача ЗСУ, вже розпочала службове розслідування.

Своєю чергою генерал-майор Михайло Драпатий отримав завдання перевірити рівень забезпечення підрозділів на передовій.

Тим часом в Угрупованні об'єднаних сил заявили про початок перевірки по всій вертикалі управління 10 корпусу й назвали ситуацію із забезпеченням позицій військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого жахливим управлінським соромом.

Для підтримки підрозділів були негайно виділено додаткові ресурси.

Чи змінилось забезпечення військових після розголосу?

Після розголосу ситуація у бригаді змінилась. Родичі військових кажуть, що впродовж останньої доби бійці отримали чотири посилки з їжею.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що на позиції 14-ї бригади вже доставили чергову партію продовольства, а також, за можливості, планується оперативне проведення ротації та евакуації військових. Ситуація перебуває під контролем нового командира.

Яка наразі ситуація у 14 ОМБр?

Новий командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого поспілкувався із військовими онлайн та обговорив питання забезпечення та стану здоров'я бійців.



Командир 14 окремої механізованої бригади Тарас Максімов під час дзвінка з бійцями

Військові повідомили, що вже отримали необхідне забезпечення, і наразі їм повністю вистачає продуктів харчування.

Водночас один із бійців зауважив, що потрібно трохи часу, аби відновити фізичний стан після тривалих труднощів.

Максімов заявив, що евакуація бійців відбудеться найближчим часом, якщо й надалі збережеться погана погода з дощем та снігом.

Я зроблю все – ви ж мене знаєте, просто так не буде. Командиру роти я звертаю увагу: не мовчати, не приховувати нічого. Телефон мій маєш? Одразу мені напряму (телефонуєш – 24 Канал), якщо є якісь проблеми,

– сказав командир.

